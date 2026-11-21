Colombia

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que el Instituto Nacional de Vías (Invías) destinará $350.000 millones de sus recursos propios para contratar las obras pendientes de la variante de San Gil. El anuncio se hizo el jueves 19 de noviembre en Bucaramanga, durante un debate de control político citado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes para revisar el estado de las principales vías de Santander.

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Durante su intervención, Noguera explicó que inicialmente se habían contemplado $100.000 millones para el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, pero esa partida no se concretó. La ministra señaló que la financiación anunciada saldría de fondos propios del Invías, con los que el Gobierno espera contratar los trabajos necesarios para terminar la variante.

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La construcción comenzó en 2018 y los trabajos están suspendidos desde enero de 2025. Según un informe de veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se habían construido 4,1 de los 9,6 kilómetros previstos, lo que representa un avance físico del 42,7 %. Así, más de la mitad del trazado proyectado quedó por construir.

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En marzo de 2026, el Invías canceló dos procesos que había abierto para completar el proyecto. Uno correspondía a la ejecución de las obras pendientes y el otro a la interventoría, encargada de supervisar el contrato. Con los recursos anunciados en Bucaramanga, la expectativa está puesta en la apertura de un nuevo proceso de contratación.

La variante busca sacar del casco urbano de San Gil parte del tráfico que circula entre Bucaramanga y Bogotá. Con la obra terminada, los vehículos de carga y los viajeros que siguen hacia otros municipios podrían continuar por un trazado alterno, lo que ayudaría a reducir la congestión en las calles que hoy reciben ese tránsito de paso.

Al 21 de noviembre seguía pendiente conocer el cronograma de contratación. El Invías aún debe precisar cuándo abrirá el proceso, en qué momento podrían volver los contratistas a la obra y cuánto tiempo tomaría completar el trazado.