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Ricardo Roa vuelve al banquillo: dos procesos judiciales complican su panorama.

El exgerente de la campaña de Gustavo Petro deberá comparecer ante los jueces por presuntas irregularidades electorales y la compra de un apartamento en Bogotá.

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Ricardo Roa vuelve al banquillo: dos procesos judiciales complican su panorama
Foto: Referencia / Ricardo Roa enfrentará dos diligencias judiciales en Bogotá por investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades millonarias.

Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, volverá esta semana a los estrados judiciales para enfrentar dos diligencias relacionadas con investigaciones por presunto tráfico de influencias y violación de los topes electorales. Las audiencias están programadas para el jueves 29 y viernes 30 de octubre en Bogotá.

El primer proceso está relacionado con la compra de un apartamento en el exclusivo sector de El Chicó, cuyo avalúo superaría los $2.700 millones y que habría sido adquirido por aproximadamente $1.800 millones. La Fiscalía investiga si existieron beneficios indebidos o posibles actuaciones irregulares vinculadas con la posición que Roa ocupaba en Ecopetrol. La diligencia está prevista para el jueves 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

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El segundo caso corresponde a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según la Fiscalía, durante las elecciones de 2022 se habrían superado los topes de gastos en aproximadamente $1.664 millones entre la primera y segunda vuelta. Por estos hechos, Roa deberá comparecer el viernes 30 de octubre, a las 2:00 de la tarde, a una audiencia de acusación.

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El exdirectivo ha rechazado los señalamientos y sostiene que sus actuaciones se ajustaron a la legalidad. Ambos procesos continúan en manos de la justicia y, hasta el momento, las acusaciones no representan una condena en su contra.

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