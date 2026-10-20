Variante de San Gil podría reactivarse tras años de retrasos: anuncian millonarios recursos

Colombia

Después de varios años de retrasos y dificultades en su construcción, la variante de San Gil, una de las obras viales más esperadas del sur de Santander, recibió una noticia que podría abrir el camino para su reactivación. El Congreso de la República aprobó la inclusión de $100.000 millones en el Presupuesto General de la Nación de 2027, recursos destinados a impulsar la continuidad del proyecto.

La asignación presupuestal fue promovida mediante una proposición presentada por el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto Rueda. La iniciativa busca garantizar recursos para avanzar en una infraestructura que comenzó a construirse en agosto de 2018 y que, hasta el momento, no ha logrado ser terminada.

Publicidad

La variante contempla una extensión aproximada de 9,6 kilómetros, de los cuales se han construido cerca de 4,1 kilómetros, lo que representa un avance físico del 42,7 %. En el proyecto se han invertido alrededor de $174.890 millones en obras y otros $15.804 millones en interventoría, sin que hasta ahora se haya conseguido poner en funcionamiento la totalidad del corredor.

Publicidad

Aunque la aprobación de los $100.000 millones representa un avance para el futuro de la variante, estos recursos no serían suficientes para completar su construcción. Según estimaciones conocidas sobre el proyecto, se necesitarían aproximadamente $280.000 millones para finalizar las obras, por lo que todavía existiría una diferencia considerable entre el dinero aprobado y el requerido.

Actualmente, el proyecto permanece sin continuidad contractual desde enero de 2025. Su reactivación dependerá de nuevos procesos administrativos y contractuales, así como de la solución de asuntos prediales y ambientales pendientes. Por ahora, no existe una fecha oficial para el reinicio de los trabajos ni para la entrega definitiva de la vía.

La importancia de esta variante radica en que permitiría desviar parte del tráfico pesado que actualmente atraviesa el casco urbano de San Gil, reduciendo la congestión vehicular y mejorando la movilidad de habitantes, transportadores y turistas que utilizan este corredor estratégico de Santander.

Pese al anuncio de los nuevos recursos, la comunidad continúa a la espera de que la inversión se traduzca en trabajos concretos y de que finalmente se establezca un cronograma que permita conocer cuándo podrá entrar en funcionamiento esta importante obra vial.