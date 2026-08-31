“Una provocadora que nos divide”: Gustavo Bolívar arremete contra Gabriela Muñoz.

Colombia

Las diferencias dentro del Pacto Histórico volvieron a quedar expuestas públicamente. Esta vez los protagonistas fueron Gustavo Bolívar y Gabriela Muñoz, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales que rápidamente escaló a una nueva controversia política.

El cruce comenzó después de que Bolívar publicara una reflexión sobre la situación que atraviesa el movimiento. En su mensaje habló de divisiones internas, disputas y actuaciones que, a su juicio, terminan afectando al sector político.

Publicidad

Fue allí donde mencionó directamente a Gabriela Muñoz. Aunque aseguró que no la conoce personalmente y que no estaba señalándola como responsable de algún delito, sí la calificó como “una provocadora que nos divide”, expresión que provocó una inmediata respuesta de la joven.

Publicidad

Muñoz rechazó el calificativo y pidió respeto. En su respuesta aseguró que responsabilizarla por las diferencias del Pacto Histórico resulta injusto y sostuvo que los enfrentamientos dentro de ese sector político vienen de tiempo atrás.

“No divido a nadie”, manifestó Muñoz, quien cuestionó que dirigentes con mayor trayectoria política pretendan atribuirle fracturas que, según su versión, ya existían antes de que ella alcanzara notoriedad pública.

La joven también defendió su participación política y aseguró que recibir respaldo de determinadas personas o sectores no significa que sea responsable de los enfrentamientos que actualmente se presentan dentro del movimiento.

El enfrentamiento se produce mientras Gabriela Muñoz continúa en el centro de cuestionamientos por una presunta influencia dentro de la Aeronáutica Civil durante el anterior Gobierno.

La Procuraduría abrió una indagación relacionada con las denuncias sobre posibles irregularidades en vinculaciones dentro de la entidad. Muñoz, por su parte, ha negado haber utilizado influencias para nombrar o contratar personas y ha rechazado los señalamientos realizados en su contra.

El nuevo choque con Gustavo Bolívar lleva la controversia nuevamente al terreno político y evidencia las diferencias que persisten dentro del Pacto Histórico.

Por ahora, la discusión continúa desarrollándose públicamente en redes sociales, donde ambos expusieron sus posiciones frente a una disputa que trasciende el intercambio personal y vuelve a poner sobre la mesa las fracturas internas del movimiento.