Cuarentena en Palogordo: 236 internos del patio 6 permanecen aislados por brote de varicela

Girón

Un brote de varicela tiene en cuarentena a 236 personas privadas de la libertad en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo, en Girón (Santander). Según la información conocida por este medio, la medida se aplica al parecer en el patio seis, donde los internos permanecen aislados para contener el contagio y evitar que la enfermedad llegue a los demás pabellones del establecimiento penitenciario.

Publicidad

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial cuántos casos están confirmados ni cuánto tiempo se extenderá el aislamiento. Este medio busca la confirmación del Inpec y de la Secretaría de Salud de Girón.

Publicidad

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y por contacto con las lesiones de la piel. Produce fiebre, malestar y una erupción con ampollas que causan picazón, y en adultos puede presentarse de forma más severa. Los espacios cerrados y con muchas personas, como un patio carcelario, favorecen su rápida propagación.

Publicidad

Antecedentes en Palogordo y en Santander

No hay registros públicos de brotes anteriores de varicela en Palogordo, pero el penal sí ha vivido aislamientos por enfermedad. En octubre de 2020, un tamizaje a 590 internos arrojó 233 casos positivos de covid-19, y los reclusos debieron permanecer en sus celdas, sin acceso a talleres ni zonas comunes. A comienzos de 2022, el defensor de derechos de los internos Hernando Mantilla alertó sobre más de 200 presos contagiados en el penal.

La varicela, además, viene golpeando a la región. En lo corrido de 2026, Santander declaró alerta por un repunte de casos que obligó a suspender clases presenciales en un colegio de Bucaramanga, y en la cárcel Modelo de esa ciudad la Secretaría de Salud ordenó cerrar el patio 3 por un brote de la enfermedad, una situación que refleja el riesgo que enfrentan los penales con altos niveles de hacinamiento.