Murió cajera de Olímpica que recibió varios disparos de un falso cliente

Barranquilla

Después de permanecer cinco días luchando por su vida, falleció Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, la cajera de una Supertienda Olímpica que fue víctima de un ataque armado mientras cumplía su jornada laboral en el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla.

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El fallecimiento se registró durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, hacia las 4:55 a. m., en el Nuevo Hospital Barranquilla, donde permanecía bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió el pasado lunes 9 de noviembre.

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El ataque ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde en el supermercado ubicado en la calle 17 con carrera 25. Según las investigaciones preliminares, dos hombres llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta Suzuki AX4 de color negro.

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Uno de los sujetos descendió del vehículo e ingresó al supermercado, donde comenzó a recorrer los pasillos aparentando ser un cliente. Durante varios minutos permaneció en el establecimiento, hasta que se dirigió directamente a la caja donde trabajaba Gellis.

Sin mediar palabras, el desconocido sacó un arma de fuego y disparó contra la trabajadora, causándole graves lesiones. Posteriormente, abandonó el supermercado y escapó en la motocicleta en la que lo esperaba su presunto cómplice.

La mujer fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y trasladada inicialmente al Camino Simón Bolívar. Debido a su delicado estado de salud, fue remitida a un centro médico de mayor complejidad, donde permaneció hospitalizada durante cinco días.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Gellis no logró recuperarse de las heridas y falleció durante la madrugada del sábado. Su muerte generó consternación entre quienes conocieron las circunstancias en las que fue atacada mientras desempeñaba sus labores.

Uno de los elementos más importantes para la investigación son las grabaciones de las cámaras de vigilancia del supermercado, que habrían captado al responsable caminando entre los pasillos antes de cometer el ataque.

En las imágenes se observa a un hombre de contextura delgada que vestía un buzo azul claro con capucha, pantalón oscuro y zapatos negros. El sospechoso ingresó sin cubrirse completamente el rostro, lo que podría facilitar su identificación.

Las autoridades adelantan las investigaciones para ubicar a los dos hombres que participaron en el hecho y establecer las razones del ataque.