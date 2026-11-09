Se detuvo a revisar su carro y fue sorprendido por varios hombres: terminó muerto

Bolívar

Lo que parecía ser una parada inesperada por una falla mecánica terminó en un hecho de violencia que cobró la vida de un integrante de la Policía Nacional. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos fue asesinado cuando se encontraba fuera de su vehículo, en inmediaciones del puente de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar.

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El crimen ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando el uniformado, adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), se desplazaba en un automóvil acompañado de otras personas. El policía se encontraba de permiso y vestía de civil, por lo que no estaba cumpliendo funciones oficiales al momento de los hechos.

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Según las primeras versiones conocidas, el vehículo en el que viajaba habría presentado una falla mecánica que obligó a detener la marcha. Castillo Cobos descendió del automotor con la intención de revisar el inconveniente, sin imaginar que minutos después sería víctima de un ataque.

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En medio de esta situación, varios hombres se habrían acercado al lugar y, aparentemente, ofrecieron ayuda para solucionar el problema mecánico. Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar, los mismos individuos habrían regresado posteriormente portando armas de fuego y con la presunta intención de cometer un hurto.

La investigación inicial señala que, al percatarse de las intenciones de los desconocidos, el subintendente habría reaccionado para evitar el robo, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, Fabio Enrique Castillo Cobos recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron heridas de gravedad y posteriormente su fallecimiento.

Las circunstancias en las que se produjo el ataque todavía son materia de investigación. Las autoridades buscan determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento, cuántas personas participaron directamente en el crimen y si el propósito inicial de los agresores era apoderarse de las pertenencias de los ocupantes del vehículo.

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades desplegaron acciones operativas para ubicar a los responsables del asesinato del uniformado.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas fueron detenidas por su presunta relación con los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente el número exacto de capturados ni su posible grado de participación en el ataque.

Los investigadores trabajan en la recopilación de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer las responsabilidades penales correspondientes.