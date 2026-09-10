De duros enfrentamientos a un abrazo: Petro y Claudia López vuelven a aparecer juntos.

Colombia

Una fotografía de Gustavo Petro y Claudia López juntos y abrazados volvió a poner bajo la lupa la relación entre dos figuras políticas que durante los últimos años protagonizaron fuertes diferencias públicas.

Petro divulgó este jueves 10 de septiembre la imagen en sus redes sociales acompañada de un mensaje en el que hizo un llamado a construir la “máxima unidad” y habló de consolidar una “Alianza por la Vida” con presencia en diferentes regiones del país.

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El mensaje adquiere especial relevancia de cara a las elecciones regionales de 2027, cuando los colombianos volverán a las urnas para escoger alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.

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Una relación marcada por fuertes diferencias

La imagen ha llamado la atención por los enfrentamientos políticos que Petro y López protagonizaron en el pasado.

Claudia López cuestionó en diferentes oportunidades a Petro e incluso acudió a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que consideraba una falta de garantías y una presunta intervención política.

Las diferencias también llegaron desde el otro lado. Cuando López oficializó su aspiración presidencial en 2025, Petro respondió con fuertes cuestionamientos y llegó a acusarla públicamente de “traiciones”.

Ahora, el escenario parece diferente. La fotografía y el mensaje de unidad muestran un nuevo acercamiento político, aunque hasta el momento esto no significa que exista una alianza electoral formal entre ambos.

El acercamiento también generó reacciones dentro del Pacto Histórico. Según lo divulgado, María José Pizarro respaldó los diálogos encaminados a construir una mayor unidad entre distintos sectores políticos.

La fotografía abre así un nuevo capítulo en la relación entre Petro y Claudia López y comienza a generar interrogantes sobre las alianzas que podrían configurarse en Colombia con miras a la disputa política de 2027.