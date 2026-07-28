Gabriela Muñoz responde a señalamientos sobre la Aerocivil

Colombia

El nombre de Gabriela Muñoz Olaya entró en una nueva controversia política después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, asegurara que la joven habría tenido influencia en decisiones y nombramientos dentro de la Aeronáutica Civil.

Rodríguez afirmó durante una entrevista que Muñoz habría manejado la entidad “a su antojo” y comparó su presunta forma de operar con la atribuida a Juliana Guerrero. Hasta el momento, estas declaraciones corresponden a señalamientos públicos y no constituyen una decisión judicial ni una responsabilidad administrativa comprobada.

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Gabriela Muñoz tiene 20 años, estudia Derecho y ha desarrollado una presencia pública como activista digital y creadora de contenido político. En sus redes sociales se ha identificado con sectores progresistas y ha publicado fotografías y videos junto al presidente Gustavo Petro en actos públicos y encuentros en la Casa de Nariño.

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Muñoz ingresó a la Aerocivil como Auxiliar 1 de la Dirección General, mediante la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025. Aunque formalmente ocupaba un cargo asistencial, Angie Rodríguez aseguró que habría participado en decisiones de mayor nivel dentro de la entidad.

El mismo día también fue nombrado Santiago David Muñoz Olaya, señalado como hermano de la joven, en el cargo de Auxiliar 5. La coincidencia de las vinculaciones generó cuestionamientos públicos, pero por sí sola no demuestra que se hubiera cometido alguna irregularidad.

Durante julio de 2026, Gabriela Muñoz confirmó su salida de la Aerocivil y anunció su llegada al Congreso de la República. Según la información publicada, se incorporó a la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, integrante del Pacto Histórico.

Muñoz rechazó los señalamientos

La joven negó haber utilizado su cercanía con el Gobierno para controlar nombramientos o ejercer una influencia indebida. En un comunicado sostuvo que las versiones difundidas buscan afectar su nombre, rechazó lo que calificó como pruebas falsas y anunció que acudirá a las vías legales por posibles conductas de injuria y calumnia.

Por ahora, están confirmados su paso por la Aerocivil y su posterior vinculación al Congreso. En contraste, las afirmaciones sobre una supuesta intervención en nombramientos continúan siendo acusaciones que deberán sustentarse con pruebas y ser revisadas por los organismos competentes.