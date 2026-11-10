Ataque a bala en Floridablanca terminó en intercambio de disparos y dejó tres heridos

Floridablanca

Tres personas resultaron heridas durante un ataque con arma de fuego registrado la noche del lunes 9 de noviembre en el barrio El Carmen, en Floridablanca, Santander. Entre los afectados se encuentra una mujer que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

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El hecho ocurrió en una cuadra de la transversal 45, donde se encontraba reunido un grupo de personas que fue sorprendido por dos sujetos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

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De acuerdo con versiones de testigos, los hombres se aproximaron al sitio y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban allí. Sin embargo, uno de los presentes, quien al parecer también portaba un arma de fuego, reaccionó y respondió al ataque.

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Esta situación habría provocado un intercambio de disparos en el que resultaron lesionados dos hombres y una mujer, quienes fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Según la información preliminar conocida, la mujer fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad y tuvo que ser ingresada a cirugía.

En cuanto a los otros dos afectados, uno de los hombres presentó una herida en una pantorrilla, mientras que el segundo sufrió una lesión en una oreja. Los tres fueron trasladados a centros asistenciales después de lo ocurrido.

Tras el ataque, las autoridades llegaron hasta la transversal 45 del barrio El Carmen para realizar la inspección del lugar y recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido.

Una de las situaciones que deberá establecerse durante la investigación es quién era el objetivo de los dos hombres que llegaron en motocicleta y en qué circunstancias uno de los presentes habría respondido con un arma de fuego.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables,