Cortes de luz en Bucaramanga y el área metropolitana este 10 de noviembre: barrios y horarios

Área metro

La Electrificadora de Santander (ESSA) programó para este martes 10 de noviembre de 2026 una nueva jornada de suspensiones del servicio de energía eléctrica en diferentes sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo y remodelación de redes de baja tensión, actividades que requieren suspender temporalmente el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los trabajadores.

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De acuerdo con la programación divulgada por la compañía, las suspensiones tendrán diferentes horarios y, en algunos sectores rurales, podrían extenderse hasta por 10 horas.

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Los trabajos forman parte de las intervenciones que adelanta ESSA para mejorar las condiciones de las redes eléctricas, reducir posibles fallas y fortalecer la continuidad del servicio a los usuarios.

Cortes de luz en Bucaramanga este martes 10 de noviembre

En la capital santandereana, las suspensiones programadas incluyen los siguientes sectores:

7:30 a. m. a 9:30 a. m.: barrio San Alonso, carrera 32 con calles 18 y 19.

7:30 a. m. a 9:30 a. m.: urbanización Portales de Provenza.

9:30 a. m. a 11:30 a. m.: barrio Provenza, carrera 22 con calle 111.

9:30 a. m. a 11:30 a. m.: barrio La Universidad, calles 10 y 11 con carreras 28 y 29.

12:30 p. m. a 2:00 p. m.: urbanización Granada, calle 19 con carrera 14.

12:30 p. m. a 2:00 p. m.: barrio Provenza, carreras 21A y 22 con calles 113 y 114.

1:45 p. m. a 4:00 p. m.: urbanización Provenza, calles 115, 116 y 117 con carreras 22A y 23.

1:45 p. m. a 4:00 p. m.: barrio Alarcón, carrera 16 con calle 24.

7:00 a. m. a 5:00 p. m.: afectación parcial en sectores de la vereda La Esmeralda.

Floridablanca: estos son los sectores con suspensión de energía

En el municipio de Floridablanca, los trabajos de mantenimiento se concentrarán en sectores urbanos y rurales.

8:00 a. m. a 1:00 p. m.: urbanización Santa Ana, carrera 5 entre calles 6 y 7.

11:00 a. m. a 4:00 p. m.: barrio Santa Ana, calles 14, 15 y 15A con carrera 11.

8:00 a. m. a 4:00 p. m.: afectación parcial en sectores del corregimiento Acapulco.

Los usuarios de estas zonas deberán tener en cuenta los horarios para organizar las actividades que dependan del suministro eléctrico.

Girón: habrá suspensiones en barrios y veredas

En Girón, la programación contempla intervenciones en sectores residenciales y rurales, entre ellos:

5:00 a. m. a 5:30 a. m.: conjunto residencial Gran Alicante, barrios Brisas de La Campiña, Villa Carolina II, Balcones de Girón, Mirador de La Aldea, Portal de La Aldea y Aldea Alta, además de sectores de las veredas Carrizal, Aldea Alta y Laguneta. ➜ Le puede interesar: ¡Pilas! Cortarán la luz en 15 barrios de Bucaramanga: revise si está el suyo. ››

7:00 a. m. a 4:00 p. m.: afectación parcial en sectores de la vereda Laguneta.

3:30 p. m. a 4:00 p. m.: nueva suspensión programada en Gran Alicante, Brisas de La Campiña, Villa Carolina II, Balcones de Girón, Mirador de La Aldea, Portal de La Aldea, Aldea Alta y sectores de las veredas Carrizal, Aldea Alta y Laguneta.

5:00 a. m. a 4:00 p. m.: afectación parcial en la vereda Laguneta, frente a Alcalá II.

8:00 a. m. a 5:00 p. m.: afectación parcial en sectores de la vereda Cantalta.

En algunos puntos están previstas interrupciones cortas al inicio y al final de las labores, mientras que otros sectores tendrán suspensiones prolongadas.

Piedecuesta: barrios y zonas rurales con cortes programados

En Piedecuesta, las labores de mantenimiento y remodelación de redes afectarán los siguientes puntos:

7:30 a. m. a 9:30 a. m.: Colegio Promoción Social.

9:30 a. m. a 11:30 a. m.: barrio San Carlos, calles 1N, 1NA y 1NB con carreras 16 y 17.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.: afectación parcial en Villa Valentina.

12:30 p. m. a 2:00 p. m.: barrio San Carlos, carreras 17 y 17A con calles 1N y 1NB.

8:00 a. m. a 4:00 p. m.: afectación parcial en sectores de la vereda Colinas.

8:00 a. m. a 4:00 p. m.: afectación parcial en sectores del corregimiento Ciudad Teyuna.

8:00 a. m. a 4:00 p. m.: afectación parcial en sectores de la vereda Las Amarillas.

1:45 p. m. a 4:00 p. m.: barrio La Colina, calle 7A con carreras 20A y 20B.

Recomendaciones para los usuarios durante los cortes de energía

Ante las suspensiones programadas, se recomienda a los habitantes de los sectores afectados desconectar los electrodomésticos sensibles a las variaciones de voltaje y mantener cargados con anticipación los celulares, computadores y otros equipos indispensables.

También es importante evitar la manipulación de redes eléctricas y tener precaución en las zonas donde se estén adelantando las intervenciones.

Los establecimientos comerciales que dependan de sistemas de refrigeración, equipos electrónicos o conexiones eléctricas permanentes deberán tomar las medidas necesarias para reducir posibles afectaciones durante las horas de suspensión.

ESSA recuerda que los trabajos programados pueden sufrir modificaciones o cancelaciones debido a las condiciones climáticas y otras situaciones que impidan su ejecución.

Por esta razón, los usuarios pueden consultar las novedades directamente a través de los canales oficiales de la compañía.

Las intervenciones están orientadas a mejorar la infraestructura eléctrica y fortalecer la calidad del servicio en Bucaramanga y su área metropolitana.