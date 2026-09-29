Gobierno reversó decisión sobre Santurbán: reserva temporal ya no irá hasta 2029

Colombia

Una nueva decisión del Gobierno Nacional sobre el páramo de Santurbán genera reacciones en Santander. El Ministerio de Ambiente revocó la resolución mediante la cual se había extendido hasta marzo de 2029 la vigencia de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo.

La determinación quedó establecida en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual fue revocada directamente la Resolución 0970 del 4 de agosto de 2026. Esta última había modificado la Resolución 0221 de 2025, corregida posteriormente por la Resolución 0239, actualizando la cartografía, el área geográfica efectiva, el cronograma y prorrogando la vigencia de la reserva temporal.

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La revocatoria de la Resolución 0970 no significa, por sí sola, que desaparezca inmediatamente toda la figura de reserva temporal sobre Santurbán. De acuerdo con la nueva decisión conocida este 29 de septiembre, vuelven a aplicarse las disposiciones contenidas en la Resolución 0221 de 2025, corregida por la Resolución 0239 del mismo año, dentro del término de vigencia establecido originalmente.

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La Resolución 0221 había declarado una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán, comprendiendo áreas de los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander.

Lo que desaparece con la nueva decisión es la modificación introducida en agosto por la Resolución 0970, incluida la prórroga que llevaba la vigencia de esta reserva temporal hasta marzo de 2029.

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán expresó su preocupación y cuestionó la decisión adoptada por el Gobierno. Para la organización ambiental, las determinaciones tomadas durante las últimas semanas podrían reducir las medidas de protección que se habían establecido sobre este ecosistema.

El Comité aseguró que durante los primeros meses de la actual administración se han revocado varias decisiones adoptadas anteriormente para Santurbán. Esta corresponde a la posición de la organización ambiental y se produce en medio del debate jurídico, ambiental y social que continúa alrededor de la delimitación y las figuras de protección del macizo.

La decisión se suma a otra adoptada en agosto. El Ministerio de Ambiente ya había revocado la Resolución 0994 de 2026, mediante la cual se había declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo un área de aproximadamente 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.

En aquel caso, el Ministerio argumentó problemas de procedimiento relacionados, entre otros asuntos, con una recusación que estaba pendiente cuando fue expedida la resolución. La cartera ambiental señaló entonces que la actuación administrativa había continuado pese a que debía permanecer suspendida mientras se resolvía ese trámite.

La Resolución 1277 también establece que la nueva decisión deberá ser comunicada a entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Agencia Nacional de Minería, Parques Nacionales Naturales, Gobernación de Santander, CDMB y los municipios relacionados con la zona de reserva.

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