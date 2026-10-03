Colombia despide a uno de sus grandes: Nairo Quintana pone fin a una era.

Colombia

Nairo Quintana vive este sábado 3 de octubre una jornada que quedará marcada en la historia del deporte colombiano. El boyacense disputa en Italia su última carrera como ciclista profesional, cerrando una trayectoria de 17 temporadas en la élite internacional.

El escenario escogido para su despedida es el Giro dell’Emilia, una clásica con un significado especial para el colombiano. Nairo conquistó esta competencia en 2012, cuando comenzaba a mostrar en Europa las condiciones que posteriormente lo convertirían en uno de los grandes escaladores de su generación.

Antes de comenzar la prueba, el pelotón le rindió un emotivo homenaje. Los corredores levantaron sus bicicletas para formar un pasillo de honor por el que pasó Quintana mientras recibía el reconocimiento de sus compañeros. Su hija también estuvo presente durante este momento.

Publicidad

El ciclista de 36 años cierra su etapa profesional con un palmarés que lo ubica entre los corredores colombianos más destacados de la historia. Fue campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, además de terminar segundo en el Tour de Francia en 2013 y 2015 y tercero en 2016.

También consiguió triunfos en carreras como Tirreno-Adriático, Volta a Catalunya, Tour de Romandía y Vuelta al País Vasco, además de victorias de etapa en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

Quintana disputa su última competencia vistiendo los colores del Movistar Team, equipo con el que construyó buena parte de su carrera internacional y al que regresó en 2024.

El Giro dell’Emilia cierra así un círculo especial para Nairo: catorce años después de ganar allí una de sus primeras grandes carreras en Europa, el colombiano regresa a esas carreteras para poner punto final a su historia dentro del pelotón profesional.