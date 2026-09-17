Bucaramanga alista nuevas reglas para domiciliarios que trabajan en motocicleta

Bucaramanga

Los motociclistas que trabajan realizando domicilios en Bucaramanga y las empresas que los vinculan podrían enfrentar nuevos controles. La Alcaldía prepara un decreto con el que busca aumentar la responsabilidad de compañías, restaurantes y plataformas frente al cumplimiento de las normas de tránsito.

El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla en medio de las jornadas de la estrategia “En moto me gano la vida, no la pierdo”, que adelantan la Administración Municipal y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para disminuir la siniestralidad entre quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo.

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La intención del Gobierno municipal es que las empresas no se limiten a vincular a una persona únicamente porque dispone de una motocicleta, sino que previamente comprueben que tanto el conductor como el vehículo cumplen las condiciones legales necesarias para movilizarse por la ciudad.

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Entre los documentos que deberán ser objeto de verificación estarían la licencia de conducción, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, y la revisión técnico-mecánica vigente. También se pretende que exista mayor control sobre las condiciones del vehículo utilizado para trabajar.

Portilla cuestionó que algunas empresas vinculen domiciliarios sin conocer suficientemente las condiciones en las que se encuentra la motocicleta o si quien la conduce tiene la documentación correspondiente.

Según explicó el mandatario, con el decreto se buscará establecer un “mínimo de cuidado” por parte de las compañías que utilizan este tipo de servicios, de manera que exista responsabilidad desde el momento en que un motociclista comienza a realizar entregas.

La Alcaldía también ha hecho un llamado a restaurantes, empresas y plataformas digitales para que participen en las estrategias de seguridad vial y establezcan tiempos de entrega que no terminen ejerciendo una presión adicional sobre los domiciliarios.

Entre las plataformas mencionadas durante el anuncio estuvieron Rappi, Picap y DiDi, además de compañías de transporte privado y establecimientos que cuentan con sus propios sistemas de domicilios.

Uno de los puntos centrales de la estrategia es lo que el alcalde Cristian Portilla denominó el “circuito del afán”.

Según el mandatario, en una entrega intervienen tres actores: el ciudadano que espera rápidamente su pedido, la empresa o establecimiento que lo despacha y el motociclista encargado de llevarlo.

Esa presión por cumplir tiempos reducidos, según la Administración, puede contribuir a que algunos conductores terminen excediendo límites de velocidad, pasando semáforos en rojo, realizando maniobras peligrosas o utilizando espacios destinados a peatones.

La Dirección de Tránsito ya había advertido sobre esta problemática al lanzar la campaña “En moto me gano la vida, no la pierdo”. La entidad señaló que cerca del 75 % de los siniestros viales registrados en Bucaramanga involucran a un motociclista y explicó que la estrategia no busca estigmatizar a quienes trabajan sobre una moto, sino disminuir los riesgos asociados a esta actividad.

La campaña también pide a los ciudadanos y restaurantes entender que esperar algunos minutos adicionales por un pedido puede contribuir a reducir la presión sobre quienes realizan las entregas.

El anuncio llega en momentos en que las autoridades de tránsito mantienen operativos sobre motociclistas en Bucaramanga.

Según las cifras entregadas por el alcalde, durante los procedimientos realizados este año se han inmovilizado más de 11.000 motocicletas y las autoridades han encontrado casos de conductores que circulaban sin SOAT, tecnomecánica, licencia o incluso con irregularidades en las placas.

Por su parte, el Observatorio de la Dirección de Tránsito reportó que, con corte a agosto de 2026, los motociclistas representaban el 50 % de las víctimas fatales registradas en las vías de Bucaramanga, con 39 fallecidos.

La Administración asegura que la primera apuesta continuará siendo la pedagogía y la cultura ciudadana, pero ha advertido que los controles y sanciones seguirán aplicándose cuando se incumplan las normas.

Por ahora, las nuevas obligaciones anunciadas por la Alcaldía todavía no comenzaron a regir.

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