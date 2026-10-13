Trump contempla quitar aranceles y destaca su cercanía con De la Espriella.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de eliminar los aranceles del 12,5 % que afectan a determinados productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense. La declaración, conocida este lunes 12 de octubre, genera expectativas sobre el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente por el acercamiento diplomático entre Washington y Bogotá.

De acuerdo con información divulgada por algunos medios, el mandatario fue consultado por periodistas sobre la posibilidad de retirar estos impuestos comerciales. Trump respondió que podría hacerlo, aunque no entregó detalles sobre cuándo se tomaría una decisión ni cuáles serían los productos beneficiados por una eventual eliminación de los gravámenes.

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Durante sus declaraciones, el presidente estadounidense también destacó su relación con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, a quien describió como un amigo y aliado político. Trump expresó una opinión favorable sobre su gestión y resaltó la cercanía que mantienen ambos gobiernos, en medio de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales.

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La eventual eliminación de los aranceles podría representar un alivio para los exportadores colombianos, especialmente para aquellos que comercializan sus productos en Estados Unidos. Una reducción de estas cargas permitiría mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense y fortalecer la competitividad de las empresas nacionales frente a otros países.

Sin embargo, la eliminación de los aranceles todavía no es una decisión oficial. Hasta el momento, las declaraciones de Trump únicamente dejan abierta esa posibilidad y no se ha establecido una fecha para su implementación. Se espera que las autoridades estadounidenses entreguen mayores detalles sobre el futuro de estas medidas comerciales y su posible impacto en las exportaciones colombianas.