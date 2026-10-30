“Le paramos el país”: Levy Rincón advierte a De la Espriella por reforma fiscal

Colombia

El influenciador y activista político Levy Rincón lanzó una fuerte advertencia al presidente Abelardo de la Espriella, luego de conocerse los detalles de la Ley de Ajuste Fiscal que el Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República este jueves 29 de octubre.

A través de su cuenta en la red social X, Rincón manifestó su rechazo a la iniciativa económica y aseguró que, si el mandatario no da marcha atrás con el proyecto, impulsará un paro nacional como medida de protesta contra las disposiciones tributarias que plantea el Ejecutivo.

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“¡Si Abelardo de la Espriella no se echa para atrás con la nueva ley de ajuste fiscal le paramos el país! La clase media, los campesinos y los pobres de este país se respetan. ¡Estamos listos!”, escribió el influenciador, quien acompañó su publicación con una expresión insultante contra el presidente.

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El pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno radicara la denominada Ley de Rescate Económico, una propuesta que contempla cambios en diferentes impuestos, medidas para reducir el gasto público y ajustes en el funcionamiento de entidades estatales.

Entre las medidas incluidas en el proyecto se encuentra la modificación del IVA para determinados bienes y servicios, cambios en las contribuciones de salud y ajustes en el impuesto de renta. La iniciativa también plantea reducir gradualmente la tarifa de renta de las empresas y otorgar facultades extraordinarias al presidente para reorganizar entidades del Estado.

El Gobierno sostiene que estas disposiciones son necesarias para enfrentar la situación fiscal del país, reducir el déficit y garantizar recursos para programas sociales. Además, asegura que la reforma contempla mecanismos de devolución del IVA para hogares de menores ingresos.

Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos desde diferentes sectores políticos por el posible impacto de algunas medidas sobre los trabajadores y las familias colombianas.

En ese contexto, Levy Rincón aseguró que la clase media, los campesinos y la población de menores ingresos no deberían asumir las consecuencias económicas de las nuevas disposiciones.

Por ahora, la Ley de Ajuste Fiscal deberá continuar su trámite en el Congreso, donde los parlamentarios podrán debatir, modificar o rechazar las medidas propuestas por el Gobierno nacional.