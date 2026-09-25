De no creer: ‘Pinocho’ y ‘Muñeca’ presentaron tutela contra el Gobierno

Colombia

Un nuevo capítulo judicial rodea a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, señalados por las autoridades como integrantes de la cúpula de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los hermanos presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, buscando la protección de varios derechos que consideran vulnerados.

La información fue revelada en primicia por Revista Semana, medio que tuvo acceso al expediente radicado inicialmente ante el Consejo de Estado. Según la publicación, ‘Pinocho’ y ‘Muñeca’ alegaron una posible vulneración de derechos como el debido proceso, defensa, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y paz.

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La acción judicial está relacionada con decisiones adoptadas por el actual Gobierno frente al reconocimiento que algunos integrantes de las ACSN habían recibido durante la administración anterior para participar en espacios de conversación sociojurídica. El Gobierno de Abelardo de la Espriella también anunció en agosto la materialización de extradiciones que permanecían suspendidas por la participación de varios requeridos en procesos de acercamiento con el Ejecutivo anterior.

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En el caso de los hermanos Castillo Carrillo existe además un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Información oficial del Ministerio de Justicia registra a ambos como requeridos por el Distrito Este de Texas por delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y porte de armas. El Gobierno informó posteriormente que ordenó avanzar en la captura de ‘Pinocho’ para materializar su extradición, mientras ‘Muñeca’ se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Sin embargo, la presentación de la tutela no significa que las pretensiones de ‘Pinocho’ y ‘Muñeca’ hayan sido aceptadas. De acuerdo con el expediente conocido por Revista Semana, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que no tenía competencia para estudiar la acción y, por esa razón, ordenó enviarla a los juzgados administrativos de Bogotá para su reparto y eventual evaluación de admisión.

La acción aparece además en medio de la tensión entre ‘Pinocho’ y el Gobierno. El señalado jefe de las ACSN manifestó recientemente, en entrevista con la periodista Salud Hernández-Mora para Revista Semana, que estaría dispuesto a someterse a la justicia de Colombia y Estados Unidos, aunque pidió conocer previamente las condiciones jurídicas que enfrentaría.

El Gobierno respondió que cualquier sometimiento deberá realizarse bajo las normas vigentes y descartó negociaciones o privilegios por fuera de la Constitución y la ley. Por ahora, será la autoridad judicial competente la encargada de determinar si admite la tutela presentada por los hermanos y, posteriormente, si existe fundamento para estudiar las presuntas vulneraciones de derechos alegadas.