Es oficial: Policía Nacional cambia la UNDMO por una nueva unidad antidisturbios

Colombia

La Policía Nacional oficializó el regreso de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y la eliminación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), mediante la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026. La decisión establece la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), que asumirá las funciones relacionadas con la atención de manifestaciones y alteraciones del orden público en Colombia.

La medida, adoptada durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, representa un cambio frente al modelo implementado durante la administración de Gustavo Petro. La nueva estructura contará con escuadrones especializados para intervenir en situaciones de disturbios, motines y otros hechos que afecten la seguridad ciudadana, bajo las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.

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De acuerdo con la reorganización, Bucaramanga y Barrancabermeja estarán vinculadas a la Regional Antidisturbios número 5, con sede en Cúcuta. La resolución establece un plazo de 90 días para realizar los ajustes administrativos y operativos necesarios para implementar la nueva estructura.

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Aunque regresa la denominación Esmad, la normativa mantiene las obligaciones relacionadas con el respeto por los derechos humanos, el diálogo y las garantías constitucionales para las manifestaciones pacíficas. La implementación de estos cambios se desarrollará progresivamente en las diferentes regiones del país.