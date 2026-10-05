Abelardo De La Espriella activó la Fuerza de Tarea Urano

Política

El presidente Abelardo De La Espriella activó este lunes 5 de octubre de 2026, en Valledupar, la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una nueva unidad de cerca de 1.200 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que tendrá como misión desmontar toda la cadena criminal del robo de hidrocarburos en el Cesar y en los corredores que conectan con Norte de Santander, una economía ilegal que, según el Gobierno, alimenta al ELN y a otras estructuras narcoterroristas.

El acto se realizó en el Batallón La Popa, en la capital del Cesar, con la presencia de la cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía y varios ministros del gabinete. Aunque la presentación fue en Valledupar, la sede de la nueva unidad estará en Aguachica, en el sur del departamento, una zona que limita con Santander y Norte de Santander.

¿Qué es la Fuerza de Tarea Conjunta Urano y dónde operará?

Urano integra en una sola estructura las capacidades operativas y de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Trabajará de manera articulada con los ministerios de Defensa e Interior y con las autoridades del Cesar y Norte de Santander.

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De acuerdo con la Presidencia de la República, la unidad desplegará sus tropas en corredores estratégicos como Tamalameque – Aguachica y la vía Tamalameque – Ocaña, a lo largo del poliducto, donde las autoridades han identificado redes dedicadas al hurto de combustible, entre ellas el ELN. Medios nacionales también ubican su radio de acción en zonas del Magdalena Medio y el Catatumbo.

La orden del presidente: seguir la ruta del dinero

Durante su discurso, el mandatario explicó que la estrategia no se limitará a cerrar válvulas ilegales, sino que buscará golpear cada eslabón del negocio: quien roba el combustible, quien lo almacena, lo transporta, lo compra y se beneficia de él. Según dijo, todos ellos recibirán tratamiento de terroristas.

“En mi gobierno vamos a llegar a la médula de esta operación, caiga quien caiga”, afirmó De La Espriella, quien recordó que la creación de Urano fue una instrucción que impartió en sus primeros días de gobierno.

El jefe de Estado sostuvo que el combustible robado se usa como insumo para producir cocaína y para la minería ilegal, y que esas rentas terminan financiando los ataques contra soldados, policías y civiles.

Las cifras del robo de combustible en Colombia

En lo corrido de 2026 se han reportado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos robados, por un valor superior a 771.000 millones de pesos .

de hidrocarburos robados, por un valor superior a . Desde el 1 de septiembre se han recuperado más de 100.000 galones , con 21 capturas , 22 vehículos incautados y 46 válvulas ilegales desmanteladas.

, con , y desmanteladas. La pérdida de combustible bajó en 3,7 millones de galones frente al mes anterior, una reducción del 48 % .

frente al mes anterior, una reducción del . La afectación económica a esa economía ilegal se calcula en cerca de 58.000 millones de pesos.

“Son buenos resultados, pero no son suficientes”, reconoció el presidente, al señalar que Urano solo habrá cumplido su misión cuando el negocio criminal deje de ser viable.

“Con el terrorismo no hay negociaciones”

En el mismo acto, De La Espriella reiteró que durante su gobierno no habrá diálogos ni reconocimiento político para los grupos armados que recurran al secuestro, la extorsión o el narcotráfico. “El terrorismo no es un actor político”, dijo.

El presidente también respondió a quienes han calificado de inhumano su plan de seguridad. A su juicio, lo inhumano es dejar a las comunidades bajo el control de organizaciones armadas. Además, aseguró que asumirá la responsabilidad política de las decisiones como comandante en jefe y que no dejará solos a soldados y policías que enfrenten procesos por cumplir su deber.

Otras noticias del presidente De La Espriella que marcan la agenda

Golpe al frente de alias Calarcá en Antioquia. Este mismo lunes, el mandatario informó la captura de dos integrantes del Frente 36, estructura asociada a alias Calarcá, en la vereda La Paulina, en Valdivia (Antioquia), en una operación conjunta de Ejército, Fuerza Aérea, Policía y CTI de la Fiscalía. “Vamos por todos”, escribió.

Capturas del Clan del Golfo en el Cesar. El sábado 3 de octubre, el presidente reportó la captura de dos integrantes del Clan del Golfo en el barrio Pantanos de Río de Oro (Cesar), con la incautación de fusiles, pistolas, proveedores y motocicletas.

110 extradiciones en 54 días. El 1 de octubre, De La Espriella anunció que ya había firmado 110 extradiciones desde su llegada a la Casa de Nariño, el 7 de agosto.

Donó su segundo salario. El mandatario entregó su sueldo de septiembre, unos 41 millones de pesos, a 92 estudiantes destacados de Montería y a mujeres con cáncer de mama apoyadas por la Asociación Ámese. En septiembre ya había donado 31 millones de pesos a dos hogares geriátricos de Quimbaya (Quindío), en cumplimiento de una promesa de campaña.

Con la activación de Urano, el Gobierno pone el foco en el nororiente del país y en una economía ilegal que, según cifras oficiales, ya supera este año los 771.000 millones de pesos. Lo Que Pasa en Colombia seguirá informando sobre los resultados de esta nueva fuerza de tarea.