Lo bajaron de un bus y lo asesinaron: era teniente de la Policía y viajaba de civil

Colombia

Un desplazamiento para reforzar las labores de seguridad en el sur del Cauca terminó de manera trágica para el teniente de la Policía Álvaro José Medina Peña. El oficial fue asesinado durante la mañana de este sábado 26 de septiembre cuando se dirigía desde el municipio de Bolívar hacia El Bordo, cabecera municipal de Patía.

Medina Peña, quien se desempeñaba como oficial de la Estación de Policía de Bolívar, habría salido aproximadamente a las 4:00 de la madrugada. Según la información preliminar conocida por las autoridades, viajaba de civil y como pasajero de un bus de servicio público, pues tenía como destino El Bordo, donde apoyaría las actividades de seguridad que se adelantaban en esa zona del departamento.

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Durante el recorrido, cuando el vehículo transitaba por zona rural, hombres armados habrían interceptado el automotor y obligado al teniente a descender. Las circunstancias exactas de lo ocurrido a partir de ese momento continúan bajo investigación, pero posteriormente el uniformado perdió la vida en medio del ataque.

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Horas después, integrantes de la Defensa Civil reportaron el hallazgo del cuerpo en el sector conocido como La Playa, en el corregimiento de Guachicono, jurisdicción de Bolívar. Tras conocerse la situación, las autoridades activaron los procedimientos judiciales correspondientes y comenzaron la recopilación de información para reconstruir los últimos movimientos del oficial.

Por ahora ningún grupo armado ha sido responsabilizado oficialmente por las autoridades como autor del homicidio. Aunque en diferentes sectores del sur del Cauca existe presencia de estructuras armadas ilegales, los investigadores deberán establecer quiénes interceptaron el vehículo, cómo identificaron al teniente pese a que viajaba de civil y cuál fue el motivo del ataque.

Este último elemento será uno de los puntos claves de la investigación: determinar si quienes interceptaron el bus tenían información previa sobre el desplazamiento del uniformado, si lo reconocieron durante el recorrido o si existieron otras circunstancias que permitieron identificarlo. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una conclusión al respecto.

El Comando del Departamento de Policía Cauca rechazó lo ocurrido y expresó solidaridad con los familiares y compañeros del teniente. Paralelamente, fueron desplegadas capacidades operativas y de inteligencia en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de identificar y ubicar a quienes participaron en el hecho.

La investigación permanece abierta y será la evidencia recopilada por las autoridades la que permita esclarecer cómo se produjo la interceptación del bus y determinar quiénes serían los responsables del homicidio del teniente Álvaro José Medina Peña.