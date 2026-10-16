Tres horas sin ambulancia: revelan nuevos detalles del accidente en la vía Bucaramanga–Cúcuta.

Accidentes

Lo que inicialmente se conoció como un accidente de tránsito con una víctima fatal en la via Bucaramanga–Pamplona ahora genera serios cuestionamientos por la presunta demora en la atención de la emergencia. Nuevos detalles conocidos por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia indican que el adulto mayor atropellado por un bus habría permanecido durante más de tres horas en el lugar de los hechos sin recibir asistencia de una ambulancia.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada de este jueves 15 de octubre, en el kilómetro 28+992 de la vía nacional, en jurisdicción del municipio de Tona, Santander. La víctima fue impactada por un bus intermunicipal de Copetran, de placas NTN-942, que se desplazaba en sentido Bucaramanga–Pamplona. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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Sin embargo, la principal preocupación ahora no se concentra únicamente en el accidente, sino en lo que habría ocurrido durante las horas siguientes. Según información conocida por este medio, el hombre quedó gravemente lesionado sobre la carretera y habría permanecido con vida durante varias horas, mientras se esperaba la llegada de personal médico que pudiera atenderlo y trasladarlo a un centro asistencial.

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De acuerdo con los testimonios recopilados, Habría sido una ambulancia que apenas entró en servicio se desplazó inmediatamente desde Floridablanca a atender la situación, y al llegar encontró al adulto mayor sin signos vitales. Según las versiones recibidas, el fallecimiento se habría producido pocos minutos antes, aunque esta circunstancia deberá ser establecida mediante la investigación correspondiente.

Personas conocedoras de lo ocurrido señalaron que el hombre presentaba múltiples lesiones y que, debido a la gravedad de su estado, no fue trasladado en un vehículo particular. La comunidad esperaba que llegara una ambulancia con personal capacitado para prestarle los primeros auxilios y realizar su traslado de manera segura, pero, según la denuncia, esa asistencia no se produjo oportunamente.

¿Por qué no llegó una ambulancia durante más de tres horas?

Este es el interrogante que surge tras conocerse los nuevos detalles. Durante las averiguaciones realizadas por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, se recibió información según la cual este tramo de carretera no contaría con una ambulancia asignada para atender emergencias. Esta versión requiere una respuesta oficial de las entidades encargadas de la operación y seguridad del corredor vial.

Un dato relevante es que la carretera Bucaramanga–Pamplona dejó de estar bajo la concesión Autovía Bucaramanga–Pamplona y fue entregada al Instituto Nacional de Vías (Invías) el 12 de junio de 2025. Dentro de esa entrega también quedó incluida la estación de peaje El Picacho, que continúa formando parte del sistema de recaudo vial.

Esta situación abre una discusión que merece respuestas claras: ¿qué mecanismos de atención prehospitalaria existen actualmente en esta carretera?, ¿quién debe responder ante una emergencia?, ¿cuál es el tiempo de reacción establecido y qué ocurrió para que, según los testimonios, una persona gravemente herida permaneciera tanto tiempo sin recibir asistencia?

También surge una pregunta entre quienes utilizan frecuentemente este corredor: si los conductores deben pagar un peaje para transitar por la carretera, ¿qué servicios de seguridad y atención de emergencias están garantizados y cómo se prestan cuando ocurre un accidente durante la madrugada?

El hecho de que una vía tenga una estación de peaje no demuestra, por sí solo, que exista una ambulancia asignada exclusivamente a cada tramo. No obstante, resulta fundamental que el Invías explique cuál es el esquema de atención vigente, qué entidades participan en su coordinación y cómo se garantiza una respuesta oportuna ante situaciones que comprometen la vida de los usuarios.

Una muerte que exige respuestas

La situación también plantea interrogantes sobre la activación de la cadena de emergencias. Es necesario establecer a qué hora se informó del accidente, quién recibió el primer aviso, qué organismos fueron contactados y cuáles fueron las razones por las que, según la información conocida, la asistencia médica no llegó sino hasta las 6:40 de la mañana.

Por ahora, no es posible determinar si una atención más temprana habría evitado el fallecimiento del adulto mayor. Esa conclusión requiere una valoración médico-legal. Lo que sí merece una investigación exhaustiva es la presunta demora en la atención de una persona que, de acuerdo con los testimonios, permaneció gravemente herida durante varias horas.

La identidad del fallecido tampoco había sido establecida en el reporte inicial, debido a que no portaba documentos. Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para su identificación.

¿Quién responde por las horas en las que este hombre habría permanecido esperando ayuda? ¿Qué entidad garantiza la atención de emergencias en la vía Bucaramanga–Pamplona? ¿Qué servicios reciben los usuarios del corredor donde se cobra el peaje El Picacho?

Son preguntas que el Invías y las autoridades competentes deben aclarar. Más allá de establecer las causas del accidente, este caso obliga a examinar si la respuesta a emergencias en esta carretera es suficiente y oportuna. Lo ocurrido no puede reducirse a una cifra más de mortalidad vial sin investigar qué pasó durante aquellas horas decisivas.