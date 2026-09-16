Colombia seguirá descertificada en lucha antidrogas: EE. UU. tomó una nueva decisión

Colombia

Estados Unidos decidió mantener a Colombia descertificada en materia de lucha contra las drogas para el año fiscal 2027.

La determinación conocida este miércoles 16 de septiembre vuelve a incluir al país entre las naciones que, según Washington, “han fallado demostrablemente” durante los últimos 12 meses en el cumplimiento de sus compromisos internacionales contra las drogas.

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Sin embargo, la decisión viene acompañada de un punto clave: Estados Unidos mantendrá su asistencia a Colombia al considerar que continuar esa cooperación es vital para sus intereses nacionales. Por lo tanto, la descertificación no representa una suspensión automática de la ayuda estadounidense.

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Washington también hizo referencia al cambio de Gobierno. Estados Unidos señaló que el presidente Abelardo De La Espriella se ha comprometido a fortalecer las acciones contra los cultivos de coca, la producción de cocaína y las estructuras vinculadas al narcotráfico.

La evaluación, sin embargo, corresponde al desempeño colombiano durante los últimos 12 meses, periodo que comprende principalmente la administración anterior.

Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la situación si durante el próximo año Colombia muestra avances en erradicación y en el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Por ahora, Colombia seguirá descertificada, pero la cooperación entre Bogotá y Washington continuará.