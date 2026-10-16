Javier Parra habría sido asesinado a tiros en zona rural.

Colombia

Como Javier Vicente Parra Gómez fue identificado el hombre encontrado sin vida en zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander, luego de un hecho violento registrado el jueves 15 de octubre de 2026. Las primeras versiones señalan que la víctima habría sido atacada con arma de fuego, aunque todavía se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo fue hallado a un costado de la vía en el sector de Venadillo, donde se reportó la presencia de la víctima. El caso comenzó a ser divulgado por medios locales después de que se conociera su identidad, mientras se espera mayor información de las autoridades sobre lo sucedido.

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Uno de los detalles que ha llamado la atención es que Javier Vicente Parra Gómez tendría familiares en Bucaramanga, Santander. De acuerdo con las versiones difundidas en la región, se hizo un llamado para tratar de localizarlos y ponerlos al tanto de lo ocurrido. Sin embargo, esta información todavía requiere confirmación y no se ha establecido oficialmente si el hombre era oriundo de la capital santandereana.

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Por ahora, no se conoce quiénes estarían detrás del presunto homicidio ni cuáles habrían sido las circunstancias que llevaron a este desenlace. Tampoco se ha divulgado información confirmada sobre la edad de la víctima, su ocupación o las actividades que realizaba antes de los hechos.

Se espera que las autoridades competentes esclarezcan las circunstancias de la muerte de Javier Vicente Parra Gómez y establezcan las posibles responsabilidades. Entretanto, el caso permanece rodeado de interrogantes sobre lo ocurrido en esta zona rural de Ocaña.