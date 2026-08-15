De la Espriella habló con Trump y pidió alivio arancelario tras terremoto

Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que sostuvo una conversación de diez minutos con Donald Trump, a quien agradeció el apoyo tras el terremoto y pidió considerar un alivio temporal para los exportadores.

El presidente Abelardo De la Espriella informó que sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la emergencia y el proceso de reconstrucción que enfrenta Colombia después del terremoto.

Durante la llamada, De la Espriella agradeció la ayuda económica enviada por Estados Unidos y el respaldo de los equipos especializados que llegaron al país para apoyar las operaciones posteriores al desastre.

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Estados Unidos ha desplegado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano que llegaron a Colombia desde el 12 de agosto y participan en labores de coordinación, comunicaciones y evaluación estructural, según informó oficialmente el Departamento de Estado estadounidense.

De acuerdo con el presidente colombiano, Trump también expresó sus condolencias por las personas fallecidas y manifestó solidaridad con las familias afectadas.

Uno de los puntos centrales de la conversación estuvo relacionado con la situación económica. De la Espriella aseguró que pidió al mandatario estadounidense considerar una suspensión temporal de los aranceles que actualmente afectan a determinados productos colombianos, argumentando que las empresas nacionales enfrentan mayores dificultades como consecuencia del terremoto.

Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel adicional del 12,5 % a un grupo de exportaciones colombianas, medida que comenzó a regir el pasado 24 de julio. Entre los sectores afectados se encuentran flores, confecciones, textiles, manufacturas de plástico y diferentes productos industriales y agroindustriales.

La reducción de esos gravámenes ya formaba parte de la agenda económica del nuevo Gobierno. Incluso antes de la posesión presidencial, el equipo de De la Espriella había anunciado contactos con autoridades comerciales estadounidenses para buscar una revisión de la medida.

Ahora, tras el terremoto, el presidente planteó directamente a Trump la posibilidad de un alivio temporal como mecanismo para ayudar a los empresarios durante la etapa de recuperación económica.

De la Espriella calificó la conversación como “muy amigable y cordial” y aseguró que Trump manifestó afecto por Colombia y disposición para mantener la cooperación entre ambos países.

El mandatario colombiano señaló que fortalecer la relación con Estados Unidos será fundamental durante el proceso de reconstrucción.

Por ahora, no se ha anunciado una decisión de Washington sobre la solicitud de suspensión temporal de los aranceles, por lo que la petición deberá avanzar a través de los canales comerciales y diplomáticos entre ambos gobiernos.