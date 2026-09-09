Giro en caso Juliana Guerrero: admitió responsabilidad por títulos falsos de la Fundación San José

Colombia

El caso de Juliana Guerrero dio un giro importante este miércoles 9 de septiembre, luego de conocerse que firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admitió su responsabilidad en la expedición de títulos falsos de la Fundación Universitaria San José.

La información conocida señala que Guerrero decidió acogerse a este mecanismo dentro del proceso penal que se adelanta por las irregularidades relacionadas con los documentos académicos expedidos a su nombre.

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Este paso representa un cambio frente a la posición que había mantenido anteriormente dentro del proceso, pues meses atrás había enfrentado la actuación judicial sin aceptar responsabilidad. En julio, la Fiscalía ya la había llamado a juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, dentro de la investigación por la obtención y utilización de dos títulos académicos cuestionados.

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La investigación está relacionada con documentos que acreditaban a Guerrero como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.

La Fiscalía había señalado previamente que esos diplomas y sus respectivas actas de grado certificaban el cumplimiento de requisitos académicos que, según la investigación, no correspondían con la realidad.

La novedad conocida ahora es que la propia Guerrero firmó un preacuerdo con el ente investigador y reconoció su responsabilidad dentro de este caso.

El proceso ya había dejado una primera condena.

El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue condenado a 36 meses de prisión luego de aceptar que participó en la expedición de los títulos académicos falsos a favor de Guerrero.

Según lo establecido en ese proceso, Gutiérrez aprovechó su cargo para autorizar la expedición de los dos diplomas y las correspondientes actas de grado.