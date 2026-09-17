¿Menos ministerios en Colombia? Proyecto busca darle facultades especiales a De La Espriella

Colombia

Una profunda reorganización de la estructura del Estado colombiano podría comenzar a discutirse en el Congreso. Los congresistas Julia Correa y Juan Caicedo, del Centro Democrático, radicaron un proyecto que busca otorgarle facultades extraordinarias al presidente Abelardo De La Espriella para fusionar, transformar o suprimir ministerios y otras entidades públicas.

Si la iniciativa supera su trámite legislativo, el mandatario tendría seis meses para expedir normas con fuerza de ley orientadas a reorganizar y racionalizar la Administración Pública Nacional.

Publicidad

Las facultades contempladas son amplias. El proyecto habla de crear, fusionar, transformar, suprimir, disolver o liquidar entidades, además de reasignar funciones, competencias, personal y recursos presupuestales. La propuesta alcanzaría a los ministerios y a diferentes sectores administrativos del Gobierno.

Publicidad

Los autores sostienen que el objetivo es eliminar funciones duplicadas, disminuir gastos de funcionamiento y hacer más eficiente la estructura estatal. Caicedo aseguró que la meta planteada sería alcanzar gradualmente un ahorro equivalente al 2 % del PIB, estimado por los promotores en cerca de $42 billones. Esta cifra corresponde a una proyección de quienes impulsan el proyecto y no a un ahorro ya comprobado.

La iniciativa también establece límites. Las facultades no cobijarían al Banco de la República ni a entidades con autonomía o regímenes especiales, entre ellas universidades autónomas y corporaciones autónomas regionales.

La propuesta coincide con el objetivo que De La Espriella ha planteado de reducir el tamaño del Estado. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha señalado públicamente que algunos ministerios podrían desaparecer o fusionarse, aunque hasta el momento no se ha presentado un listado definitivo de las carteras que serían modificadas.

Por ahora, ningún ministerio ha sido eliminado como consecuencia de este proyecto. La iniciativa apenas inicia su trámite en el Congreso y será allí donde se determine si el presidente recibe o no las facultades extraordinarias propuestas.