La cifra que preocupa al mercado laboral: desempleo en colombia llegó al 9,4 %.

Colombia

El mercado laboral colombiano presentó una variación durante agosto de 2026. Según el reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo nacional llegó al 9,4 %, superior al 8,6 % registrado en agosto de 2025.

La cifra refleja un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, en medio de cambios en los indicadores de participación y ocupación laboral.

Publicidad

El informe del DANE señaló que la tasa de ocupación se ubicó en 57,4 %, mientras que la tasa global de participación laboral llegó al 63,3 % durante el periodo analizado.

Publicidad

Entre las actividades económicas con variaciones en el número de trabajadores ocupados estuvo la industria manufacturera, sector que presentó una reducción en puestos de trabajo frente al mismo mes del año anterior.

En las principales ciudades del país también se registraron cambios. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se ubicó en 9,1 %, frente al 7,8 % reportado un año atrás.

En el caso de Bucaramanga y su área metropolitana, la medición del trimestre móvil junio-agosto de 2026 ubicó el desempleo en 7,3 %.

El comportamiento del empleo será revisado por autoridades económicas, empresarios y analistas para determinar las causas de las variaciones y las condiciones del mercado laboral en los próximos meses.

Las entidades encargadas continuarán haciendo seguimiento a las cifras de ocupación y desempleo en Colombia.