“Debe ser excomulgado”: Isabel Zuleta lanza petición contra De La Espriella

Colombia

La senadora Isabel Zuleta generó una nueva controversia política luego de solicitar públicamente al papa León XIV y a la Iglesia católica que consideren la excomunión del presidente Abelardo De La Espriella.

La petición fue realizada por la congresista a través de sus redes sociales, donde aseguró que algunas actuaciones y pronunciamientos del mandatario colombiano, desde su perspectiva, estarían en contradicción con principios de la fe católica.

Publicidad

El pronunciamiento de Zuleta se produjo después de que el papa León XIV hiciera un llamado sobre el uso del nombre de Dios para justificar acciones relacionadas con la violencia o la opresión. La senadora relacionó ese mensaje con declaraciones y decisiones del presidente colombiano.

Publicidad

“Solicito a la Iglesia católica que considere la excomunión del presidente Abelardo De La Espriella”, manifestó la congresista en su publicación, en la que cuestionó el uso de referencias religiosas en escenarios políticos y oficiales.

La solicitud abrió un nuevo debate en redes sociales, donde algunos sectores respaldaron la posición de la senadora, mientras otros cuestionaron que una diferencia política sea trasladada al ámbito religioso.

Hasta el momento, la petición realizada por Isabel Zuleta corresponde únicamente a un pronunciamiento público de la senadora y no implica una decisión oficial de la Iglesia católica.

La excomunión es una sanción contemplada dentro del derecho canónico y su aplicación corresponde a las autoridades eclesiásticas competentes cuando consideran que existen las condiciones establecidas por las normas internas de la Iglesia.

El mensaje del papa León XIV citado por Zuleta no mencionó al presidente De La Espriella ni hizo referencia directa a Colombia, sino que correspondió a una reflexión general sobre la relación entre la fe, la dignidad humana y el uso de la religión.

La controversia se suma al debate que se ha generado en el país sobre la relación entre religión y política, luego de diferentes expresiones religiosas realizadas durante actos oficiales del Gobierno.

Por ahora, no existe ningún pronunciamiento del Vaticano o de la Iglesia católica que indique una apertura de un proceso contra el presidente colombiano.