Gobierno De La Espriella tumba resolución que frenaba aspersión aérea con glifosato

Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio uno de los pasos más importantes hasta ahora en el cambio de la política antidrogas del país: fue derogada la resolución que desde 2015 mantenía suspendido el uso del glifosato mediante aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos.

La decisión quedó contenida en la Resolución 0006 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que deja sin efectos la Resolución 6 de 2015, expedida durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

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Aquella norma había ordenado suspender en todo el territorio nacional el uso de glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, conocido como PECIG.

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La determinación adoptada en 2015 estuvo sustentada en el principio de precaución, luego de recomendaciones relacionadas con los posibles efectos del herbicida sobre la salud humana y el medio ambiente.

¿Regresan inmediatamente las fumigaciones?

No.

Este es uno de los puntos más importantes de la nueva decisión. La derogatoria de la resolución de 2015 no significa que aviones puedan comenzar inmediatamente a asperjar cultivos ilícitos con glifosato.

La propia Resolución 0006 de 2026 establece que eliminar la suspensión administrativa no implica por sí sola la reanudación automática del programa ni constituye una autorización para iniciar operaciones desde aeronaves tripuladas.

En otras palabras, el Gobierno eliminó uno de los obstáculos jurídicos que permanecían vigentes desde hace más de una década, pero todavía deberá superar una serie de requisitos antes de que la estrategia pueda ser utilizada nuevamente.

Para reactivar la aspersión aérea deberán cumplirse las condiciones ambientales, sanitarias y constitucionales correspondientes.

Entre ellas aparece la necesidad de contar con un Plan de Manejo Ambiental General vigente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

También deberán adelantarse procesos de consulta previa con comunidades étnicas cuando los núcleos de operación puedan afectar directamente sus territorios, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional.

La Corte ha establecido durante los últimos años diferentes condiciones para una eventual reactivación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, incluyendo mecanismos de participación y garantías relacionadas con la protección de la salud y el medio ambiente.

La decisión marca una diferencia significativa frente a la política aplicada durante los últimos años y vuelve a colocar la aspersión aérea dentro de las herramientas que el Estado podría utilizar para enfrentar los cultivos ilícitos.

El Gobierno De La Espriella ha planteado una estrategia más ofensiva contra el narcotráfico y las estructuras ilegales que obtienen recursos de estas economías.

Sin embargo, levantar la suspensión de 2015 es apenas uno de los pasos necesarios.

Incluso con la nueva resolución vigente, cualquier regreso de las operaciones deberá ajustarse al marco ambiental, sanitario y constitucional establecido para este tipo de procedimientos.

La Resolución 6 de 2015 fue expedida después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes analizara pronunciamientos de las altas cortes, recomendaciones del Ministerio de Salud y diferentes estudios relacionados con los posibles riesgos derivados de la utilización del herbicida.

En ese momento se determinó aplicar el principio de precaución, especialmente ante posibles repercusiones sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

Desde entonces, el regreso de la aspersión aérea con glifosato ha sido objeto de una extensa discusión jurídica, científica, ambiental y política en Colombia.

Con la nueva decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, esa discusión vuelve a tomar fuerza.

Por ahora, lo concreto es que la resolución que mantenía suspendida la aspersión aérea desde 2015 dejó de estar vigente, pero el Gobierno tendrá que completar los procedimientos exigidos antes de que una eventual operación pueda volver a realizarse.