De La Espriella anuncia bombardeos y fumigaciones tras atentado en Planadas

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que su Gobierno continuará con los bombardeos contra los grupos armados ilegales y avanzará en la reactivación de las fumigaciones de cultivos ilícitos, luego de los recientes atentados registrados en los departamentos de Tolima y Cauca. El pronunciamiento se conoció este lunes festivo, 2 de noviembre, después del ataque con explosivos ocurrido en el municipio de Planadas, que dejó un balance preliminar de cuatro personas fallecidas y 17 heridas.

El mandatario rechazó los hechos violentos que han afectado a diferentes regiones del país y aseguró que estas acciones no modificarán la estrategia de seguridad de su administración. “No vamos a retroceder ni un milímetro”, manifestó De La Espriella, al reiterar que mantendrá las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones armadas responsables de ataques contra la población y las instituciones del Estado.

El atentado en Planadas se registró durante la noche del domingo 1 de noviembre, cuando una volqueta que, al parecer, estaba acondicionada con explosivos detonó en inmediaciones de una instalación militar, en una zona donde también se encuentran varias viviendas. La fuerte explosión ocasionó daños materiales en edificaciones cercanas y afectó la infraestructura del centro asistencial del municipio, mientras los organismos de emergencia atendían a las personas lesionadas.

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Entre las cuatro víctimas mortales reportadas preliminarmente se encuentra una bebé de dos meses, circunstancia que ha generado rechazo entre los habitantes de esta población del sur del Tolima. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo fue preparado el atentado, identificar a sus responsables y determinar si otras personas participaron en su ejecución.

Frente a lo ocurrido, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, solicitó reforzar la presencia del Ejército en el sur del departamento y adoptar medidas extraordinarias de seguridad en municipios como Planadas, Chaparral y Rioblanco. La mandataria señaló a integrantes de las disidencias de las Farc como posibles responsables del ataque y advirtió sobre el riesgo de nuevas acciones violentas en esta región.

Por su parte, el presidente De La Espriella insistió en que la respuesta del Gobierno incluirá la continuidad de los bombardeos contra objetivos militares de las estructuras ilegales, así como el avance de los procedimientos necesarios para retomar las fumigaciones contra los cultivos ilícitos. Estas últimas deberán desarrollarse bajo las condiciones legales, ambientales y sanitarias vigentes, aunque hasta el momento no se han anunciado fechas ni territorios específicos para su implementación.

El pronunciamiento presidencial se produce en medio de la preocupación por la situación de orden público en diferentes zonas del país, donde la presencia de organizaciones armadas ilegales continúa representando una amenaza para las comunidades. Entretanto, en Planadas las autoridades mantienen las labores investigativas, mientras la administración departamental coordina la atención de las familias afectadas y la evaluación de los daños ocasionados por la explosión.