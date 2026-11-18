Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció su respaldo al proyecto de construcción de una escuela de mecánica aeronáutica del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Barranquilla, una iniciativa que busca fortalecer la formación de personal especializado y ampliar las oportunidades laborales en la región Caribe.

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El anuncio se realizó durante la Cumbre Patria Milagro Sena, desarrollada en el Centro de Eventos Puerta de Oro, donde el mandatario destacó la importancia de impulsar proyectos educativos que respondan a las necesidades del sector productivo y contribuyan al desarrollo económico del país.

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Durante su intervención, De la Espriella solicitó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, avanzar en la definición de una fecha para comenzar la construcción de la infraestructura que permitirá formar técnicos especializados en actividades relacionadas con la industria aeronáutica.

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Presidente pidió ponerle fecha al proyecto

“Vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos para esa, pongámosle fecha a la construcción de esa infraestructura con el alcalde Char”, expresó el jefe de Estado, al reiterar su compromiso de impulsar la iniciativa.

El mandatario señaló que Barranquilla necesita fortalecer la formación de personal capacitado para atender las actividades de mantenimiento y servicios aeronáuticos, teniendo en cuenta las oportunidades de crecimiento que representa este sector.

Aunque el presidente manifestó su respaldo, todavía no se ha informado oficialmente el presupuesto definitivo, la ubicación exacta ni la fecha en la que comenzarían las obras.

Sena fortalecerá programas de tecnología e innovación

Durante la jornada, De la Espriella también impartió instrucciones al director general del Sena, Ricardo Torres, para fortalecer la formación en innovación, tecnología y nuevas herramientas digitales, con el propósito de mejorar las competencias de los aprendices.

El Gobierno busca que los programas de formación respondan a las necesidades de las empresas y permitan ampliar las oportunidades de empleo para jóvenes en diferentes regiones del territorio nacional.

En la cumbre también se planteó una agenda de trabajo que vinculará a instituciones educativas, empresarios y gobiernos territoriales para impulsar proyectos de formación técnica y tecnológica.

Buscan generar oportunidades laborales en Barranquilla

La futura escuela de mecánica aeronáutica pretende convertirse en un espacio de capacitación para jóvenes interesados en desarrollar conocimientos especializados en mantenimiento, revisión y servicios técnicos relacionados con aeronaves.

El proyecto también busca fortalecer la relación entre el Sena y las empresas del sector, facilitando la preparación de trabajadores que puedan responder a las necesidades de la industria aeronáutica.