Colombia busca destinar $26.500 millones para esterilizar perros y gatos en todo el país

Colombia

Una importante noticia para la protección y el bienestar animal se conoció en Colombia, luego de que durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 se aprobara una partida de $26.500 millones destinada a poner en marcha el Programa Nacional de Esterilización de Perros y Gatos, una iniciativa que busca reducir la reproducción no controlada de animales de compañía, prevenir el abandono y fortalecer las acciones de salud pública en las diferentes regiones del país.

La asignación fue destacada por la senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, quien ha promovido iniciativas legislativas relacionadas con la defensa de los animales. Según explicó la congresista, estos recursos representan un avance en la implementación de la Ley 2374 de 2024, conocida como Ley Esterilizar Salva, mediante la cual se creó el programa nacional de esterilización quirúrgica de perros y gatos como una medida de protección animal, ambiental y de salud pública.

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De acuerdo con lo informado durante el debate presupuestal, la propuesta recibió el aval del Ministerio de Hacienda y el respaldo del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La congresista destacó que, entre las más de 800 proposiciones presentadas durante la discusión, solo una parte obtuvo el visto bueno del Ejecutivo, incluida la relacionada con los recursos para esterilización animal.

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¿Cómo beneficiaría a los perros y gatos de Colombia?

El programa busca facilitar el acceso a jornadas de esterilización, especialmente en comunidades donde las familias enfrentan dificultades económicas para asumir los costos de estos procedimientos veterinarios. La estrategia también está orientada a controlar el crecimiento de las poblaciones de perros y gatos, disminuir el abandono y prevenir situaciones de maltrato.

La implementación estaría articulada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades territoriales, que tendrían un papel importante en el desarrollo de las jornadas y en la identificación de las zonas con mayores necesidades.

La iniciativa podría beneficiar a municipios de Santander, Bucaramanga y su área metropolitana, así como a otras regiones del territorio nacional. Sin embargo, todavía no se han anunciado fechas específicas, cupos ni lugares donde se desarrollarían las primeras jornadas de esterilización.

Un avance que todavía enfrenta un reto presupuestal

Aunque los recursos fueron incluidos entre las modificaciones aprobadas durante la discusión del presupuesto de 2027, este miércoles 21 de octubre se conoció una dificultad en el trámite legislativo relacionada con diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

Esta situación podría llevar al Gobierno Nacional a expedir el presupuesto mediante decreto, lo que genera incertidumbre sobre algunas de las adiciones incorporadas durante los debates, incluida la partida destinada al programa de esterilización animal.

Por ahora, será necesario establecer si los $26.500 millones quedan incluidos en el presupuesto definitivo y cuándo comenzaría la ejecución de los recursos.

También buscan recursos para animales de tracción

Además del programa de esterilización, la senadora Andrea Padilla destacó el compromiso del Gobierno Nacional de gestionar recursos para avanzar en la sustitución de vehículos de tracción animal, una medida que busca mejorar las condiciones de bienestar de caballos y otros animales utilizados en estas actividades.

La congresista señaló que este proceso requerirá coordinación entre las entidades nacionales y territoriales para desarrollar alternativas que permitan reemplazar progresivamente el uso de animales en labores de transporte.

La asignación de recursos para la esterilización de perros y gatos representa un avance en el debate sobre la protección animal en Colombia. No obstante, su puesta en marcha dependerá de la definición presupuestal, la disponibilidad efectiva de los recursos y la organización de las jornadas que permitan llevar el programa a los municipios que más lo necesitan.