De La Espriella anuncia programa para pequeños emprendedores e inicia con vendedor de panela

Colombia

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha de la “Ruta Milagro”, una estrategia con la que su próximo Gobierno buscará respaldar a emprendedores y pequeños empresarios mediante asesoría técnica, fortalecimiento productivo y conexión con nuevas oportunidades comerciales.

El primer beneficiario será Luis Felipe Yagüe, un comerciante de 74 años que vende panela, café, huevos y miel en Florencia, Caquetá. Su historia se conoció en diferentes regiones del país después de que un cliente anunciara que dejaría de comprarle por sus preferencias políticas.

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Tras la difusión del caso, ciudadanos de Florencia y de otras zonas del país respaldaron al vendedor comprando sus productos y enviándole mensajes de solidaridad. El propio comerciante aseguró que la situación, pese al momento incómodo que atravesó, terminó aumentando el apoyo hacia su trabajo.

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De acuerdo con el programa presentado, Yagüe recibirá acompañamiento durante 120 días. El proceso estará dividido en cuatro etapas: diagnóstico y elaboración de un plan de acción, implementación de mejoras, conexión con nuevos mercados y seguimiento de los resultados alcanzados.

La estrategia también contempla apoyo para optimizar los procesos administrativos, productivos y comerciales del negocio, además de la búsqueda de alternativas de financiación que le permitan aumentar su capacidad de venta. La ejecución inicial estará bajo la orientación del ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín.

De La Espriella afirmó que el caso de don Luis representa a millones de colombianos que trabajan diariamente para sostener a sus familias y señaló que la intención es extender este modelo de acompañamiento a emprendedores de distintas regiones del país.

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El mandatario electo también reiteró la invitación para que el comerciante participe como invitado especial en su ceremonia de posesión presidencial. De esta manera, su historia pasará de una controversia originada por diferencias políticas a convertirse en el punto de partida de uno de los primeros programas anunciados por el Gobierno entrante.