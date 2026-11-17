Política

El expresidente Gustavo Petro deberá eliminar 12 publicaciones de su cuenta en la red social X, en las que acusó al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría Nacional de estar involucrados en un supuesto fraude durante las elecciones presidenciales de 2026.

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La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado tras estudiar una acción de tutela presentada por Penagos, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al considerar que los señalamientos del exmandatario afectaban su reputación y la credibilidad de la entidad electoral.

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Según el fallo, las afirmaciones realizadas por Petro no contaban con elementos probatorios suficientes para atribuir responsabilidades al registrador. El tribunal también recordó que ninguna autoridad competente ha establecido que Penagos participara en un fraude electoral.

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Petro tendrá cinco días para retirar los mensajes

La sentencia establece que el expresidente deberá eliminar las 12 publicaciones identificadas dentro del expediente judicial en un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la providencia.

La orden también incluye retirar de cualquier cuenta o medio bajo su administración las declaraciones realizadas durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República.

Además, el Consejo de Estado le ordenó abstenerse de atribuir nuevamente al registrador la comisión de delitos o su participación en un fraude electoral, salvo que exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que respalde dichas afirmaciones.

Las acusaciones realizadas durante las elecciones presidenciales

La controversia surgió durante el proceso electoral de 2026, cuando el entonces presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes cuestionando la transparencia de las votaciones y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos de la Registraduría.

Entre sus señalamientos mencionó supuestas modificaciones en el censo electoral, irregularidades en formularios E-14, cambios en direcciones IP de servidores y restricciones para acceder al código fuente del software utilizado durante las elecciones.

Estas afirmaciones fueron recopiladas por Hernán Penagos y presentadas como parte de la acción de tutela, al considerar que iban más allá de una crítica institucional y contenían acusaciones relacionadas con posibles conductas delictivas.

Consejo de Estado señaló que no existían pruebas suficientes

Al estudiar el caso, los magistrados concluyeron que las publicaciones vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador, así como el buen nombre de la Registraduría Nacional.

El alto tribunal explicó que la presentación de una denuncia penal no demuestra que un delito haya ocurrido ni permite atribuir responsabilidad a una persona sin que exista una decisión de las autoridades competentes.

También recordó que, aunque los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio ciudadano, esto no significa que deban soportar acusaciones de carácter penal sin respaldo verificable.

La corporación hizo énfasis en que Petro realizó estas declaraciones cuando todavía era presidente de Colombia, condición que le imponía un deber especial de responsabilidad frente a sus pronunciamientos públicos.

La decisión judicial contra el expresidente

La sentencia fue proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales.

Aunque el fallo protege los derechos del registrador y de la entidad electoral, no impide realizar cuestionamientos sobre las elecciones ni presentar denuncias ante las autoridades, siempre que se respeten las garantías legales y los derechos fundamentales.

Por ahora, Gustavo Petro deberá cumplir la orden de retirar las publicaciones dentro del plazo establecido. La decisión también podrá ser impugnada mediante los mecanismos previstos por la ley.