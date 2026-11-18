Colombia

Cornare anunció este miércoles 18 de noviembre que aplicará eutanasia química a diez hipopótamos identificados como prioritarios dentro del plan de control de esta especie en Colombia. La decisión responde, según la autoridad ambiental, a los riesgos que representan determinados ejemplares para las comunidades del Magdalena Medio antioqueño.

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Javier Valencia, director de la corporación, explicó que los animales ya están localizados y que algunos presentan comportamientos agresivos en sectores cercanos a viviendas. Entre las zonas mencionadas están Puerto Nare y Doradal. En Puerto Nare, la comunidad ha solicitado una intervención por la presencia de un hipopótamo en un recorrido utilizado por estudiantes.

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La intervención hace parte de una estrategia coordinada con el Ministerio de Ambiente, otras corporaciones ambientales e instituciones científicas. El plan contempla también esterilización, traslado, confinamiento, monitoreo y educación ambiental. Para su ejecución se estableció una mesa técnica liderada por Cornare, encargada de coordinar las acciones con respaldo científico y criterios de bienestar animal.

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La primera fase contará con una inversión inicial de $500 millones, aportados entre Cornare, Corantioquia y el Ministerio de Ambiente. Según las estimaciones divulgadas por la corporación, cada procedimiento de eutanasia podría costar entre $40 millones y $50 millones, debido a los medicamentos, el personal especializado y la logística requerida para manejar animales de gran tamaño.

Las autoridades ambientales estiman que en Colombia hay entre 250 y 260 hipopótamos, aunque advierten que el inventario requiere actualización. La especie fue declarada exótica invasora en 2022. Su expansión preocupa por los efectos sobre los ecosistemas y la fauna nativa, además de los riesgos para quienes comparten territorio con estos animales.

Cornare prevé desarrollar las intervenciones durante los próximos meses, dentro de la primera fase del plan. El anuncio corresponde a la selección de los diez ejemplares que serán intervenidos. Al cierre de esta revisión, las fuentes consultadas no presentaban un balance de procedimientos realizados ni una fecha individual para cada intervención.