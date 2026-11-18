Bucaramanga

Los conductores que deban desplazarse por Bucaramanga este jueves 19 de noviembre encontrarán restricciones por las movilizaciones convocadas en el marco del paro nacional. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que las primeras concentraciones están previstas desde las 5:30 de la mañana en Puerta del Sol, uno de los principales puntos de conexión del área metropolitana.

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En ese sector se anunciaron dos concentraciones que ocasionarán bloqueos. Una estará sobre la autopista en sentido norte-sur, frente al mural del Camino de las Hormigas. La otra se ubicará en sentido sur-norte, en la salida que conecta con la carrera 27. El Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander también confirmó un taponamiento desde esa hora.

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A las 9:00 de la mañana está prevista otra concentración en la glorieta del Caballo de Bolívar, junto a la Universidad Industrial de Santander. Según Tránsito, desde ese punto y desde Puerta del Sol saldrán movilizaciones por ambas calzadas de la carrera 27. Por su parte, el sindicato del sector educativo anunció la salida de su marcha desde Puerta del Sol a las 10:00 a. m.

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Los recorridos avanzarán hasta la calle 36, donde las movilizaciones se unirán para continuar hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga. Las restricciones se extenderán a medida que pasen los manifestantes, por lo que la carrera 27, la calle 36 y sus intersecciones podrían presentar demoras durante la jornada.

Para quienes viajen por la autopista en sentido sur-norte, Tránsito recomienda tomar el desvío desde el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y continuar por el costado oriental. También señala el puente de Conucos y la calle 67 como alternativas para desplazamientos entre el oriente y el occidente. Durante el paso de las marchas por la calle 36, se podrán considerar la avenida Quebradaseca y las calles 33, 34, 41 y 45, según las condiciones del momento.

Agentes de la Dirección de Tránsito y uniformados de la Policía Nacional acompañarán las concentraciones y los recorridos para orientar a los conductores. La recomendación es salir con anticipación, evitar los sectores anunciados y atender las indicaciones en vía. Los cierres y desvíos podrán cambiar conforme avance la movilización.