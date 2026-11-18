Bucaramanga

Una nueva denuncia por presunto vandalismo contra una reconocida obra artística de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se conoció este miércoles 18 de noviembre, luego de que se reportara otra intervención sobre la escultura Lección de Geometría, ubicada en el acceso principal del campus universitario, en Bucaramanga.

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La situación ha generado críticas por las reiteradas afectaciones a este monumento, considerado uno de los símbolos culturales de la institución. Según la denuncia, esta vez la intervención estaría relacionada con la conmemoración de acontecimientos ocurridos hace 24 años, en contraste con una protesta anterior que estuvo vinculada al conflicto en Oriente Medio.

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El nuevo señalamiento revive la discusión sobre los límites de las manifestaciones estudiantiles y la necesidad de proteger las obras de arte que forman parte del patrimonio cultural de una de las universidades públicas más importantes del país.

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El pasado 7 de octubre de 2026, la misma escultura fue pintada con los colores de la bandera de Palestina durante una jornada de manifestaciones desarrollada en el campus principal de la UIS, cuando algunos integrantes de la comunidad universitaria expresaron su solidaridad con la población palestina.

La intervención generó controversia entre quienes defendieron el derecho de los estudiantes a expresar sus posiciones frente a acontecimientos internacionales y quienes cuestionaron que una obra artística fuera utilizada como superficie para realizar manifestaciones políticas.

Ahora, poco más de un mes después, se denuncia un nuevo episodio sobre el mismo monumento, esta vez relacionado presuntamente con hechos históricos de la universidad.

La escultura Lección de Geometría fue creada por el reconocido artista colombiano Eduardo Ramírez Villamizar, nacido en Pamplona, Norte de Santander. La estructura, inaugurada en 2006, está elaborada en hierro oxidado, tiene aproximadamente siete metros de altura y pesa cerca de 30 toneladas.

La obra representa la relación entre el conocimiento, las formas geométricas y el arte. Su ubicación en la entrada de la universidad fue concebida como un homenaje a los estudiantes y como un símbolo de la relación entre la formación académica y la expresión artística.

Precisamente por su importancia, las intervenciones sobre el monumento han despertado preocupación entre sectores de la comunidad universitaria y ciudadanos que consideran necesario garantizar su conservación para las futuras generaciones.

La denuncia también señala que los responsables serían presuntamente estudiantes vinculados con programas de ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, esta información no cuenta hasta el momento con una identificación oficial de los participantes ni con un pronunciamiento institucional que permita confirmar su responsabilidad.

Las críticas se concentran en la contradicción que algunos ciudadanos encuentran entre la formación universitaria, el conocimiento del patrimonio cultural y la realización de intervenciones no autorizadas sobre obras artísticas.

Aunque la universidad es un espacio de pensamiento crítico, discusión y manifestación de diferentes posiciones, el debate también plantea la importancia de encontrar formas de protesta que permitan expresar inconformidades sin afectar elementos culturales de la institución.

Ante este nuevo reporte, surge la necesidad de conocer qué medidas se adoptarán para preservar la escultura y evitar que continúe siendo objeto de intervenciones que puedan comprometer su estado de conservación.