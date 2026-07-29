Natalia López Fuentes será la nueva ministra de Trabajo del Gobierno de De La Espriella

Colombia

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la designación de la abogada Natalia López Fuentes como ministra de Trabajo de su próximo Gobierno, que comenzará funciones el 7 de agosto de 2026. La decisión fue comunicada a través de las redes sociales del mandatario entrante.

López Fuentes es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Administrativo de la misma institución. Además, cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y un MBA de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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La ministra designada conoce el funcionamiento de la cartera que asumirá, pues anteriormente se desempeñó como directora territorial del Ministerio de Trabajo en Córdoba. También fue gerente para el Desarrollo Social del departamento, asesora jurídica de la Gobernación, defensora pública delegada en asuntos administrativos y docente universitaria durante más de 15 años.

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De La Espriella señaló que su gestión deberá concentrarse en disminuir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento y fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores. También tendrá la misión de defender el trabajo digno y combatir la corrupción, el acoso laboral y otras formas de abuso en los espacios de trabajo.

En el ámbito político, Natalia López fue candidata a la Alcaldía de Montería en 2023 por el movimiento Montería es Capaz. En esa elección obtuvo 88.180 votos, equivalentes al 38,62 % de la votación válida, y ocupó el segundo lugar. Posteriormente, aspiró al Senado por el movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez.

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Con esta designación, De La Espriella completa 16 de los 18 ministerios que integrarán su gabinete. Hasta el momento permanecen pendientes los nombramientos para las carteras de Salud y Ciencia.