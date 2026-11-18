Bucaramanga

Una nueva tragedia vial cobró la vida de una mujer de 69 años durante la noche de este miércoles 18 de noviembre en Bucaramanga. La víctima fue identificada como Luz Marina López de Mantilla, quien falleció luego de ser atropellada por una motocicleta cuando intentaba atravesar una transitada vía de la capital santandereana.

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El lamentable accidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche, en la diagonal 15 con calle 50, en inmediaciones de la iglesia del Perpetuo Socorro. Según la información preliminar, la mujer intentaba cruzar la calzada cuando fue impactada violentamente por una motocicleta de placas RKG03C.

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De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista se desplazaba, al parecer, por el carril exclusivo de Metrolínea cuando se produjo el siniestro. Una de las hipótesis iniciales señala que la adulta mayor no habría advertido la proximidad del vehículo al momento de intentar atravesar la vía, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades.

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La fuerza del impacto provocó que Luz Marina fuera proyectada varios metros desde el punto donde inicialmente fue alcanzada por la motocicleta. La mujer quedó tendida sobre el pavimento con graves lesiones

A la llegada de unidades de ambulancias, la mujer fue inicialmente atendida, sin embargo, paramédicos al tomar los signos vitales confirmaron que ya había fallecido debido las heridas le ocasionaron la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Por su parte, el conductor de la motocicleta también resultó lesionado y tuvo que ser auxiliado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre su estado de salud.

Un puente peatonal se encontraba a pocos metros

Uno de los aspectos que llama la atención de este trágico accidente es que, a escasos metros del lugar donde ocurrió el atropellamiento, se encuentra un puente peatonal habilitado para el cruce de los ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida, la víctima habría intentado atravesar directamente la calzada.

Esta circunstancia, sumada al presunto desplazamiento de la motocicleta por el carril exclusivo de Metrolínea, forma parte de los elementos que deberán ser analizados por las autoridades para establecer cómo se produjo el accidente y determinar las posibles responsabilidades.

Autoridades investigan las circunstancias del accidente

Hasta el lugar llegaron unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y personal de criminalística, quienes acordonaron el sector y adelantaron la inspección técnica del cuerpo de Luz Marina López de Mantilla.

Una vez concluidas las diligencias judiciales, el cuerpo de la adulta mayor fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizarán los procedimientos correspondientes antes de su entrega a los familiares.

Durante la inspección, los investigadores también recopilaron elementos materiales probatorios que permitirán reconstruir la dinámica del siniestro, incluyendo las circunstancias en las que circulaba la motocicleta y el punto exacto por el que la mujer intentaba cruzar la vía.

Por ahora, las causas de este lamentable accidente continúan siendo materia de investigación. Serán las autoridades de tránsito las encargadas de establecer las circunstancias que desencadenaron el impacto y determinar si existieron infracciones a las normas de circulación por parte de alguno de los involucrados.