Colombia

La controversia por el operativo de rescate adelantado en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, abrió un nuevo enfrentamiento político entre el senador Iván Cepeda y el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

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Este jueves 26 de noviembre de 2026, el congresista del Pacto Histórico exigió explicaciones al Gobierno Nacional sobre las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento de la Fuerza Pública y cuestionó la manera en que el mandatario presentó públicamente los resultados de la operación.

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A través de su cuenta de X, Cepeda aseguró que existen interrogantes frente a las explicaciones entregadas por las autoridades y cuestionó lo que considera una utilización política de las operaciones militares y policiales.

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“Los hechos han suscitado numerosos interrogantes que no pueden ser despachados con declaraciones superficiales”, manifestó el senador, quien pidió al Ejecutivo entregar información verificable sobre el procedimiento.

Cepeda solicitó una investigación de la Fiscalía

El congresista también solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación independiente que permita esclarecer lo sucedido y determinar si existen responsabilidades por las actuaciones de la Fuerza Pública.

Sus declaraciones se conocieron en medio de la controversia por la muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, señalado inicialmente por las autoridades como uno de los presuntos responsables de la toma de rehenes. Su esposa negó que estuviera involucrado en actividades delictivas y aseguró que había ingresado al establecimiento para realizar una compra.

Cepeda también acusó al presidente de convertir las operaciones militares y policiales en escenarios de “espectáculo y propaganda”, al considerar que los procedimientos de seguridad no deben utilizarse como instrumentos de promoción personal o política.

Gobierno defendió el operativo en Cartagena

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que la intervención permitió la liberación de 76 personas y la captura de dos presuntos implicados. La entidad sostuvo que el hombre fallecido habría participado en la retención de los ciudadanos, versión que deberá ser esclarecida por las autoridades judiciales.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió el procedimiento y lo calificó como “absolutamente impecable”, destacando que las personas retenidas fueron rescatadas con vida.

Mientras el Gobierno respalda la actuación de la Fuerza Pública y Cepeda insiste en la necesidad de esclarecer lo ocurrido, corresponderá a la Fiscalía determinar las circunstancias de la muerte de Muñetón Zapata y su eventual participación en los hechos.