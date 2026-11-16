“Lo tienen contra las cuerdas”: Gustavo Bolívar elogia oposición contra Abelardo

Colombia

El exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó su respaldo a los congresistas del Pacto Histórico por la postura que han asumido frente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de la controversia nacional por la reforma tributaria denominada Ley de Rescate Económico.

Publicidad

A través de un mensaje atribuido a su cuenta de X, Bolívar elogió el trabajo de los parlamentarios de oposición y aseguró que sus actuaciones han puesto al Gobierno en una situación política complicada, especialmente por los cuestionamientos a las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo.

Publicidad

En su pronunciamiento, el dirigente político destacó la actitud de varios congresistas del Pacto Histórico, colectividad que ha manifestado su rechazo a diferentes decisiones del Gobierno nacional y ha cuestionado el impacto de la reforma tributaria sobre los sectores de menores ingresos.

Publicidad

“Me gusta el ímpetu con el que vari@s congresistas del Pacto Histórico están ejerciendo la oposición frente al gobierno fascista. Sigan así. Lo tienen contra las cuerdas”, señala el mensaje atribuido a Bolívar.

El excongresista también utilizó fuertes expresiones contra el jefe de Estado, a quien cuestionó por considerar que sus decisiones desconocen a sectores de la población que no respaldaron su proyecto político durante las elecciones presidenciales.

Bolívar sostuvo que la oposición debe continuar ejerciendo control político sobre el Gobierno y defendió la necesidad de proteger los derechos de quienes mantienen posiciones distintas a las del mandatario.

En el mensaje, el dirigente cuestionó lo que considera una afectación a la dignidad, la diversidad y la cultura de diferentes sectores sociales. También criticó las políticas económicas que, según su interpretación, podrían perjudicar a las familias de menores recursos.

Sus declaraciones se producen en medio de un enfrentamiento político por la Ley de Rescate Económico, iniciativa con la que el Gobierno busca aumentar el recaudo y realizar ajustes para enfrentar la situación fiscal del país.

Uno de los puntos que mayor rechazo provocó fue la propuesta inicial de modificar el IVA de diferentes productos de la canasta familiar, incluyendo alimentos como café, azúcar, chocolate y otros bienes básicos.

Sin embargo, durante una alocución realizada el domingo 15 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno no impondrá nuevas cargas de IVA a los productos de la canasta familiar ni al sector agropecuario.

El mandatario también aseguró que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del impuesto del 19 % al 18 % o incluso al 17 %, aunque estas alternativas todavía se encuentran en evaluación.

A pesar del anuncio presidencial, sectores de oposición y organizaciones sociales mantienen la convocatoria a las movilizaciones del próximo jueves 19 de noviembre, en rechazo a otros aspectos de la reforma tributaria.

Bolívar también se refirió a esta jornada y respaldó las manifestaciones ciudadanas, al considerar que representan una oportunidad para expresar inconformidades frente a las decisiones del Ejecutivo.

Por su parte, el Gobierno ha manifestado su disposición a buscar acuerdos con los diferentes partidos políticos para modificar el proyecto y avanzar en su aprobación ante el Congreso de la República.