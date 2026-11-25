Colombia

El senador Iván Cepeda Castro lanzó fuertes críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella, en medio de la discusión sobre los costos de la implementación del Acuerdo de Paz y la situación de orden público que atraviesa Colombia.

Publicidad

A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que el conflicto armado ha dejado cerca de 800.000 fallecidos y alrededor de 10 millones de víctimas. Además, estimó que décadas de confrontación armada le habrían costado al país al menos $600 billones.

Publicidad

“Lo costoso ha sido la verdadera guerra”, manifestó Cepeda, quien defendió los recursos destinados a la construcción de paz y cuestionó los señalamientos del mandatario sobre las inversiones realizadas para implementar el acuerdo firmado en 2016.

Publicidad

El senador también rechazó que el reclutamiento de menores de edad sea consecuencia de los procesos de paz. Por el contrario, atribuyó esta problemática a la pobreza, la falta de una reforma agraria, el narcotráfico y las economías ilegales que persisten en diferentes regiones del país.

En su pronunciamiento, Cepeda también reiteró sus señalamientos contra De la Espriella por presuntos vínculos con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias ‘Comandante Barbie’. Estas acusaciones no constituyen una responsabilidad judicialmente demostrada.

“La paz cuesta, pero la guerra aniquila la posibilidad de que seamos una nación próspera, equitativa y democrática”, afirmó el congresista, quien además cuestionó los resultados de la política de seguridad del actual Gobierno.

Cepeda sostuvo que los verdaderos héroes son los soldados y policías que pierden la vida en medio de la confrontación armada, así como las millones de víctimas que durante décadas han sufrido las consecuencias de la violencia en Colombia.

El congresista concluyó su pronunciamiento con una fuerte crítica al jefe de Estado: “Lo que ha costado la guerra en Colombia tiene que ver con personajes como usted, cuyo ‘heroísmo’ consiste en la cobardía de enviar a otros a morir”.