Santander

En el marco de las estrategias para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en Santander, las autoridades adelantaron un operativo que permitió la expulsión de 14 ciudadanos extranjeros en las provincias Comunera y Guanentá.

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La intervención fue desarrollada de manera articulada entre la Gobernación de Santander, Migración Colombia y la Policía Nacional, como parte de las acciones encaminadas a prevenir conductas delictivas y fortalecer los controles migratorios en el departamento.

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De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, cuatro de los ciudadanos extranjeros registraban antecedentes de reincidencia. Uno de los casos que llamó especialmente la atención fue el de una persona que acumulaba 71 anotaciones.

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Tras adelantarse los respectivos procedimientos migratorios, los 14 ciudadanos fueron expulsados del territorio colombiano y remitidos a las autoridades venezolanas.

Con estos operativos, las instituciones buscan prevenir nuevas conductas delictivas y atender las problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia en diferentes municipios de Santander.

La Gobernación de Santander destacó la importancia del trabajo conjunto con Migración Colombia y la Policía Nacional para fortalecer las estrategias de prevención y protección de la ciudadanía.

Por el momento, en el balance suministrado no se precisaron los municipios donde fueron ubicados los extranjeros ni la naturaleza de las anotaciones que registraban algunos de ellos.