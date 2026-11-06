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Cortes de luz en Bucaramanga este 6 de noviembre: ESSA anuncia cambios y cancelaciones

La Electrificadora de Santander aplazó los trabajos en la subestación Matanza, pero mantiene otras interrupciones por mantenimiento en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

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Cortes de luz en Bucaramanga este 6 de noviembre: ESSA anuncia cambios y cancelaciones
ESSA anunció cambios en la programación de suspensiones de energía para este viernes 6 de noviembre en Bucaramanga y varios municipios de Santander.

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la cancelación de una suspensión del servicio de energía que estaba programada para este viernes 6 de noviembre de 2026, entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en varios sectores de Bucaramanga y otros municipios de Santander.

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La decisión fue comunicada por la empresa debido a condiciones operativas del sistema eléctrico que obligaron a aplazar los trabajos de mantenimiento preventivo previstos en la subestación Matanza.

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En Bucaramanga, la cancelación beneficia a las veredas Capilla Alta, Capilla Baja, Bolarquí Bajo, Magueyes y Monserrate, así como a sectores de Pedregal y Retiro Grande Parte Baja.

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La medida también cobija zonas urbanas y rurales de Matanza, Charta, Tona, California, Suratá y El Playón. Igualmente, quedaron canceladas las interrupciones breves previstas en Vetas, Silos y otros sectores de la región.

ESSA informó que estas actividades serán reprogramadas y que la decisión busca garantizar las condiciones de seguridad y confiabilidad necesarias para intervenir la infraestructura eléctrica.

Estos barrios de Bucaramanga sí tienen cortes programados

Aunque fue cancelada la suspensión relacionada con la subestación Matanza, la empresa mantiene otros trabajos de mantenimiento preventivo para este viernes en diferentes puntos de Bucaramanga.

De acuerdo con la programación publicada por ESSA, las interrupciones previstas son:

  • Girardot: calle 29 con carreras 4, 5 y 6, de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.

  • La Concordia: sector del Éxito de La Rosita, de 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

  • Mejoras Públicas: calles 36 y 37 con carreras 32 y 33, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

  • Real de Minas: sector Plaza Mayor, con interrupciones programadas en diferentes horarios entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m.

  • Bolívar: calle 37 con carrera 26, de 12:45 p. m. a 3:00 p. m.

  • Parque Industrial 2: de 1:00 p. m. a 4:30 p. m.

  • Centro: calle 37 entre carreras 15 y 16, de 2:15 p. m. a 4:30 p. m.

También habrá suspensiones en Floridablanca y Girón

En Floridablanca, los trabajos de mantenimiento están previstos en el barrio Buenos Aires, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y en algunos sectores de la vereda Río Frío, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Por su parte, en Girón se encuentra programada una interrupción en la urbanización Terrazas de Bellavista, entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La empresa recomienda a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer cualquier modificación en los horarios y tomar las precauciones necesarias durante los trabajos.

Es importante aclarar que la cancelación anunciada por ESSA corresponde únicamente a las actividades relacionadas con la subestación Matanza y no a la totalidad de los mantenimientos programados para este viernes en el área metropolitana de Bucaramanga.

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