El Cañón del Chicamocha hace historia: recibe reconocimiento como patrimonio geológico mundial

Santander

El Cañón del Chicamocha, considerado una de las grandes maravillas naturales de Colombia, acaba de alcanzar un nuevo reconocimiento internacional que destaca su riqueza geológica y lo posiciona entre los lugares más importantes del mundo para comprender la historia y transformación del planeta.

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Este emblemático territorio de Santander fue incluido en la lista de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), una distinción que reconoce escenarios naturales de excepcional importancia científica, educativa y cultural.

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El anuncio representa un logro para el departamento, después de varios años de trabajo académico e investigativo en los que participaron especialistas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Servicio Geológico Colombiano.

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La UIS, protagonista del reconocimiento internacional

La postulación del Cañón del Chicamocha fue el resultado de un proceso científico que exigió estudios, documentación y evaluaciones internacionales para demostrar las características excepcionales de este territorio.

El geólogo Luis Carlos Mantilla, vinculado a la UIS, viajó a Portugal para recibir el reconocimiento, luego de que la candidatura presentada para la edición de 2026 lograra superar el proceso de evaluación.

La iniciativa había enfrentado dificultades en 2024, cuando fue necesario realizar ajustes técnicos a la documentación. Sin embargo, el trabajo conjunto permitió fortalecer la propuesta y conseguir su aprobación.

Entre los principales argumentos que respaldaron la selección se encuentra su condición de paisaje morfotectónico de referencia mundial, una característica relacionada con los procesos tectónicos que han moldeado el relieve terrestre.

Más de mil millones de años de historia natural

El Cañón del Chicamocha reúne más de 1.000 millones de años de historia geológica, se extiende por aproximadamente 200 kilómetros y alcanza profundidades cercanas a los 2.000 metros.

Su territorio comprende áreas de 17 municipios santandereanos, entre ellos Aratoca, Barichara, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Piedecuesta y Zapatoca.

Además de sus imponentes paisajes, esta región constituye un escenario de gran interés para la investigación científica. En su área se encuentra el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, reconocido por la frecuencia de sus movimientos telúricos.

Estas particularidades convierten al cañón en un laboratorio natural que permite estudiar la formación de montañas, los cambios de la corteza terrestre y otros procesos que han transformado el paisaje durante millones de años.

Santander busca ahora otro reconocimiento de la UNESCO

Aunque la inclusión en la lista de la IUGS representa un avance significativo, el siguiente propósito de las instituciones involucradas será conseguir que el Cañón del Chicamocha sea declarado Geoparque Mundial de la UNESCO.

Se trata de un proceso diferente al reconocimiento recientemente obtenido y que requiere nuevas etapas de preparación, evaluación y participación de las comunidades.

De acuerdo con investigadores de la UIS, alcanzar esta categoría podría abrir oportunidades para fortalecer el turismo científico, impulsar investigaciones, promover la educación ambiental y generar alternativas económicas sostenibles para los habitantes de la región.

Como parte de ese propósito, la Universidad Industrial de Santander realizará los próximos 12 y 13 de noviembre, en Bucaramanga, el Primer Simposio Internacional sobre Geoparques, Desarrollo Territorial y Convivencia.

El encuentro reunirá especialistas nacionales e internacionales que compartirán experiencias relacionadas con la conservación y el aprovechamiento responsable del patrimonio geológico.

Un reconocimiento que también exige proteger el territorio

Más allá del impacto positivo que podría generar sobre el turismo, la distinción internacional plantea nuevos desafíos para la conservación del Cañón del Chicamocha.

Investigadores y académicos consideran fundamental involucrar a las comunidades en los procesos de protección y divulgación de esta riqueza natural, con el objetivo de garantizar que las futuras generaciones puedan conocerla y disfrutarla.

Con este reconocimiento, Santander suma un importante logro científico y consolida al Cañón del Chicamocha como un referente natural de Colombia ante el mundo.