Niña de 13 años fue enviada a casa por fiebre y dolor de cabeza, horas después murió

Caldas

En el municipio de Villamaría, departamento de Caldas. Una menor de 13 años falleció luego de presentar complicaciones de salud que motivaron su atención en dos instituciones médicas.

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El caso ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes consideran que durante la primera consulta no se habría valorado adecuadamente la gravedad de los síntomas que presentaba la niña.

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De acuerdo con las versiones conocidas por medios locales, la adolescente llevaba varios días experimentando episodios de fiebre alta y fuertes dolores de cabeza. Ante la persistencia de estas molestias, sus allegados decidieron trasladarla al servicio de urgencias.

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Según el relato familiar, durante esa primera atención le suministraron medicamentos para controlar la temperatura y posteriormente autorizaron su regreso a casa, con indicaciones para continuar su recuperación.

Sin embargo, los familiares sostienen que el estado de salud de la menor requería una evaluación más exhaustiva, debido a la intensidad y duración de los síntomas.

La situación se complicó durante la madrugada siguiente, cuando la adolescente presentó un deterioro que obligó a trasladarla de urgencia al Hospital Infantil.

En ese centro asistencial recibió atención especializada y, según la información divulgada, fue sometida a diferentes procedimientos y exámenes médicos para establecer su condición. Pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

La noticia dejó a sus familiares en medio del dolor y la incertidumbre, especialmente por las circunstancias en las que se produjo el deterioro de su salud después de haber sido atendida inicialmente en otro establecimiento médico.

Tras lo ocurrido, los allegados solicitaron que se esclarezca si la atención brindada durante la primera consulta fue adecuada y si se cumplieron los protocolos establecidos para pacientes que presentan síntomas persistentes.

Entre los aspectos que buscan aclarar se encuentran las valoraciones practicadas, los criterios utilizados para autorizar el regreso de la menor a su vivienda y las circunstancias clínicas que posteriormente motivaron su traslado de emergencia.