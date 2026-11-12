A sangre fría: asesinaron a un patrullero y dejaron a otro gravemente herido

Casanare

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública dejó un policía muerto, otro gravemente herido y una mujer lesionada en el municipio de Hato Corozal, Casanare. Los uniformados fueron sorprendidos por sujetos armados cuando adelantaban labores relacionadas con la seguridad ciudadana.

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La víctima mortal fue identificada como Juan Sebastián Quintero Caldas, un patrullero que llevaba aproximadamente 14 años de servicio en la Policía Nacional y que perdió la vida en el lugar de los hechos.

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El atentado ocurrió hacia las 7:30 de la noche del miércoles 11 de noviembre, en la carrera 12 con calle 7, cerca del Parque Infantil y de una estación de servicio del municipio.

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Según las primeras investigaciones, los policías habrían llegado al sector para atender un requerimiento ciudadano relacionado con una posible alteración del orden público.

Sin embargo, cuando se encontraban en el lugar, fueron sorprendidos por hombres armados que dispararon contra ellos en repetidas ocasiones.

En el mismo ataque resultó gravemente herido el subintendente Marcelo Miranda Cordero, quien recibió varios impactos de arma de fuego.

El uniformado fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido al Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, donde permanece bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

Durante el atentado también resultó lesionada una mujer que se encontraba en los alrededores. De acuerdo con las autoridades departamentales, sus heridas no representan un peligro para su vida.

Las primeras versiones señalan que el ataque fue perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que, después de disparar contra los uniformados, escaparon del sector.

También se conoció que los responsables presuntamente habrían despojado a los policías de sus armas de dotación, situación que continúa siendo materia de investigación.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó el asesinato del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas y expresó su solidaridad con la familia del uniformado fallecido y con la Policía Nacional.

El mandatario ordenó desplegar las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal necesarias para identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, también condenó el atentado y manifestó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública.