Un carrotanque terminó en llamas al fondo de un abismo: Angie y Daniel murieron

Huila

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el departamento del Huila dejó dos personas fallecidas y una mascota sin vida, luego de que un carrotanque cargado de combustible se saliera de la vía, cayera a un profundo abismo y terminara consumido por las llamas.

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La emergencia se registró la noche del miércoles 11 de noviembre en el sector conocido como Los Altares, sobre la vía nacional que comunica a los municipios de Hobo y Gigante, un corredor de la Ruta 45.

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Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Angie Cedeño, de 23 años, oriunda del municipio de Íquira y quien, al parecer, residía en Neiva, y Daniel Eduardo Quintero Montoya, de 32 años, natural de Gigante, Huila.

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De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo de carga habría perdido el control por circunstancias que aún no han sido establecidas, salió de la calzada y terminó precipitándose por un abismo.

Tras el impacto se produjo un incendio que consumió el automotor. Debido al combustible que transportaba, las llamas se extendieron rápidamente hacia la vegetación, provocando una emergencia forestal que obligó a desplegar unidades de socorro.

Las condiciones del terreno, la profundidad del abismo y el fuego dificultaron las labores de atención de la emergencia.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gigante, con el apoyo de la comunidad y la Policía, adelantaron las maniobras necesarias para llegar hasta el vehículo accidentado.

Según el reporte más reciente conocido sobre el caso, los organismos de socorro lograron recuperar los cuerpos de Angie y Daniel, así como el de una mascota que también viajaba en el carrotanque y habría fallecido durante el accidente.

La emergencia generó momentos de preocupación entre los habitantes del sector, debido a la magnitud del incendio y al riesgo que representaba la carga inflamable.

Entre los detalles conocidos sobre el recorrido se estableció que Daniel Eduardo conducía el carrotanque desde Neiva hacia el municipio de Suaza, en el sur del Huila.

Según versiones preliminares, el conductor viajaba en caravana con otro vehículo de carga. Durante el trayecto habrían realizado una parada en Hobo para comer.

Posteriormente, Daniel tenía previsto detenerse en Gigante para descansar y continuar su recorrido a la mañana siguiente.

Sin embargo, antes de llegar a su destino, ocurrió el accidente que terminó con la vida de los dos ocupantes.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el carrotanque abandonó la vía.

Una de las hipótesis preliminares contempla la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño. No obstante, esta versión no ha sido confirmada y será la investigación la que determine las causas del siniestro.