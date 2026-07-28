Pacto Histórico anuncia resistencia en las calles contra De La Espriella

Política

La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. La colectividad también anticipó movilizaciones pacíficas como parte de su estrategia de oposición al nuevo Gobierno.

El pronunciamiento fue realizado por el representante Alfredo Mondragón, quien aseguró que el movimiento político adelantará acciones junto con organizaciones sociales y permanecerá principalmente en las calles ejerciendo resistencia.

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“No nos vamos a esconder ni nos vamos a callar”, sostuvo el congresista al anunciar que la oposición también se desarrollará desde el Congreso de la República y otros escenarios políticos.

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De acuerdo con Mondragón, Cali y el suroccidente colombiano tendrán un papel determinante durante el próximo Gobierno. El representante calificó como una provocación la propuesta de realizar la posesión presidencial en la capital del Valle del Cauca, considerada una región con fuerte presencia política y electoral de sectores de izquierda.

Las concentraciones anunciadas se realizarían de forma pacífica en ciudades como Cali y Barranquilla. La colectividad señaló que busca manifestar su rechazo a las propuestas políticas del mandatario electo y advertir sobre lo que considera posibles retrocesos democráticos y sociales.

La posesión de De La Espriella estaba planteada inicialmente en el departamento del Cauca. Sin embargo, el presidente electo solicitó trasladar el acto a Cali y descartó realizarlo dentro de una instalación militar. El cambio aún debe completar los procedimientos y autorizaciones correspondientes en el Congreso.

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Con este anuncio, el Pacto Histórico empieza a definir la línea que seguirá como oposición al Gobierno entrante: control político desde el Congreso y movilización social en las calles.