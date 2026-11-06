Estaban compartiendo entre amigos cuando llegaron dos hombres en moto: ninguno sobrevivió.

La Guajira

Un nuevo hecho de violencia dejó a dos jóvenes sin vida en el departamento de La Guajira. Las víctimas, quienes al parecer eran amigos, fueron sorprendidas por hombres armados que llegaron en motocicleta hasta el lugar donde se encontraban compartiendo. El ataque ocurrió durante la noche del jueves 5 de noviembre de 2026, en zona rural del municipio de Riohacha.

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El caso se registró en inmediaciones del resguardo indígena Las Delicias, ubicado sobre la vía que comunica a Riohacha con el corregimiento de Camarones. Según las primeras versiones, los jóvenes permanecían reunidos cuando fueron abordados por desconocidos que, sin darles oportunidad de reaccionar, atentaron contra sus vidas.

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Una de las víctimas fue identificada como Andrés Felipe Uriana, mientras que el segundo joven era conocido entre sus familiares y allegados como 'El Menor'. De acuerdo con los reportes conocidos, ambos pertenecerían a la comunidad indígena wayúu asentada en esta zona del departamento.

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Las versiones preliminares indican que dos hombres se movilizaban en una motocicleta y llegaron hasta el sector donde se encontraban las víctimas. Uno de los ocupantes habría descendido del vehículo y accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones contra los jóvenes.

Debido a la gravedad de las lesiones, los dos hombres fallecieron en el lugar. Los responsables aprovecharon la situación para escapar en la motocicleta, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente su paradero.

Aunque algunos reportes señalan que las víctimas conversaban debajo de un árbol, otras versiones indican que se encontraban compartiendo con varias personas en una cancha deportiva del resguardo. Esta circunstancia deberá ser esclarecida por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional llegaron al sector para verificar la situación y asegurar el área donde se presentó el ataque. Posteriormente, personal especializado de criminalística adelantó las diligencias judiciales correspondientes.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron la inspección técnica de los cuerpos y recopilaron elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. Las víctimas fueron trasladadas a las instalaciones de Medicina Legal para los procedimientos respectivos.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente las causas que motivaron el ataque ni han confirmado la identidad de los responsables. Tampoco se conocen reportes oficiales de capturas relacionadas con este caso.

El doble homicidio ha generado preocupación entre los habitantes del sector, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que los dos jóvenes perdieron la vida y establecer quiénes estarían detrás de este hecho violento.